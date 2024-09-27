Министр нефти Индии заверил, что страна не покупает никаких подсанкционных товаров.

Индия не будет покупать сжиженный природный газ, произведенный в рамках российского проекта "Арктик СПГ 2", который находится под санкциями западных стран, пишет издание Reuters.

"Мы не будем покупать (поставки с) "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем никаких санкционных товаров. То, на что наложены широкие санкции, мы не будем трогать", - заявил министр нефти Панкадж Джайн.

Проект "Арктик СПГ 2" российской компании "Новатэк" находится под санкциями Запада из-за войны России с Украиной. США также ввели санкции против сотен юридических и физических лиц за поддержку военных действий России, включая компании, поддерживающие разработку проекта "Арктик СПГ 2" и отгрузку СПГ.

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В "Новатэк" заявили, что утверждения СМИ о том, что компания участвовала в создании и управлении "теневым флотом" для проекта "Арктик СПГ 2", не соответствуют действительности.

Арктик СПГ 2 - последние новости

Завод "Арктик СПГ 2" попал под многочисленные санкции западных стран. Он начал производство в декабре, а информация про первые поставки появились в августе. Груз отправляли с помощью судов "теневого флота", которые использовались для обхода ограничений.

9 сентября Bloomberg сообщило, что "Арктик СПГ 2" впервые отправил груз в Азию.

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