Руслана эмоционально высказалась о 'рекорде' LELEKA перед финалом 'Евровидения-2026'

Гранд-финал конкурса стартует вечером 16 мая.

Певица Руслана Лыжичко прокомментировала утверждения, что представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA установила рекорд конкурса, исполнив самую длинную вокальную ноту в истории шоу.

Активно обсуждать это стали после выступления украинки по втором полуфинале конкурса 14 мая.

Руслана высказалась о номере и вокале LELEKA за кулисами конкурса в Вене.

"Я прошу вас не фокусироваться на нотах, не фокусироваться на ракурсах. Прошу вас не фокусироваться, туда ли посмотрела, или так ли ногу поставила, или не туда руку отвела. Пожалуйста, давайте иногда даже закроем глаза и просто почувствуем, что звенит, почему звенит и как сделать так, чтобы это звенело всегда. Я не хочу концентрироваться на этой ноте, потому что она у нее мистическая. Это действительно уникально для музыки", - заявила она, передает 24 канал.

"Евровидение 2026" - гранд-финал 16 мая

Напомним, как писал УНИАН, представительница Украины на "Евровидении-2026", певица LELEKA прошла в финал конкурса, который состоится уже вечером 16 мая. Она выйдет на сцену под номером 7.

Всего за победу в финале будут бороться 25 стран-участниц.

Вас также могут заинтересовать новости: