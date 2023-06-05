"Газпром" сообщил о приостановке газопровода "Турецкий поток" на техобслуживание.

Россия в ближайшую неделю сократит поставки газа в Европу до исторического минимума, сообщает BBC. Это связано с тем, что российский газовый монополист "Газпром" сообщил о приостановке газопровода "Турецкий поток" на техобслуживание.

В сообщении "Газпрома" в Телеграм отмечается, что плановое ежегодное техническое обслуживание газопровода "Турецкий поток" пройдет с 5 по 12 июня. Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена.

Таким образом единственным маршрутом доставки российского газа в ЕС останется транзит через Украину.

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ВВС отмечает, что в прошлом году так же начиналось обострение газовой войны России с Европой когда "Газпром" осенью отключил главный газопровод в ЕС "Северный поток" на профилактику, и после этого так и не включил обратно.

В то же время издание отмечает, что нового витка газовой войны ожидать не стоит, так как во-первых, в Европе уже нашли альтернативы "газпромовскому" газу и научились экономить. А вот для самого "газпрома" найти альтернативу крупнейшему европейскому рынку в ближайшие годы будет сложно. Также отмечается, что "Турецкий поток" проходит через Турцию - одного из немногих партнеров России, так что ссориться с ней невыгодно.

Поставки российского газа в Европу

В сентябре 2022 года "Газпром" объявил приостановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. С тех пор ЕС получает российский трубопроводный газ только через Украину и Турцию.

Сейчас "Газпром" прокачивает через Украину 35-37 миллионов кубометров в сутки, или около 13 миллиардов кубометров в год. Основными получателями этого газа являются Италия, Австрия и Словакия. Однако, по мнению экспертов, Украине стоит быть готовой к прекращению транзита газа в 2024 году, когда закончится контракт с Россией, а возможно даже раньше.

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