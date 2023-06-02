Сейчас ежегодно прокачивается 13 миллиардов кубометров, хотя контрактом предусмотрено 40 млрд куб. м.

Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа своей территорией в 2024 году, когда закончится контракт с Россией, или даже раньше.

Об этом сообщил бывший руководитель компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон.

По его словам, сейчас газ из РФ в Европу транзитом через Украину идет в объеме 35-37 миллионов кубометров в сутки, а это около 13 миллиардов кубометров в год. При этом, действующий транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в декабре 2024 года.

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Основными получателями этого газа по долгосрочным контрактам являются Италия, Австрия и Словакия.

"Стоит ожидать, что транзит газа будет прекращен после 2024 года, или даже и раньше из-за введения Европой санкций на российский газ. Это требует максимально быстрых действий по подготовке к этому сценарию", - сказал он.

Макогон отметил, что технически украинская ГТС еще в 2019-2022 годах была подготовлена для работы в реверсном режиме, но нужно уже сейчас думать о сбалансировании финансового состояния госкомпании "Оператора ГТС" из-за того, что сейчас 70-80% дохода компания получает от транзита.

Бывший руководитель компании считает, что оптимизационные меры позволят сократить до 5 миллиардов гривень расходов на содержание ГТС ежегодно.

Транзит газа через Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2022 года "Нафтогаз" сообщал, что российский "Газпром" недоплачивает Украине за транзит газа, через компания готовится к инициированию нового международного арбитража.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на 10 лет.

Документом предусмотрено, что российский "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд куб. м - в следующие 4 года.

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