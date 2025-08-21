21 августа есть несколько строгих примет, связанных с финансами - запомните их.

Дата 21 августа богата украинскими традициями, которые были важны для наших предков. Международная социальная инициатива дня посвящена пострадавшим от терактов, а православный праздник сегодня приурочен к памяти выдающегося библейского пророка.

Какой сегодня праздник в мире

По предложению организации ООН наступает День памяти жертв терроризма. Это напоминание планете, что теракты все ещё происходят и в них гибнет немало невинных, а пострадавшие от подобных преступлений люди нуждаются в особенной поддержке.

Есть также несколько причин для празднования - это такие международные праздники сегодня, как День без макияжа и маникюра, День фильма "Аватар", День поэзии, День сладкого чая.

У сегодняшней даты есть несколько именинников со всемирной славой - французский король Филипп II Август, британский король Вильгельм IV, математик Огюстен-Луи Коши, актриса Керри-Энн Мосс, певица Ализе Жакоте.

Какой сегодня праздник в Украине

21 августа чествуем память наших известных соотечественников - командира армии УНР Николая Аркаса, поэта Владимира Гадзинского, священника Марьяна Яворского и поэта и журналиста Дмитрия Кременя.

Официально праздника сегодня в Украине нет - это скорбная дата. Вместе с остальным миром мы чествуем память всех погибших от российских террористических атак по мирному населению.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре духовенство проводит богослужения в честь апостола от 70-ти и проповедника Фаддея, мученицу Вассу, преподобного Аврамия Печерского и ещё нескольких святых.

Для интересующихся, какой праздник 21 августа по старому стилю, это повод помолиться епископу Мирону Критскому и иконописцу Григорию Печерскому.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы погоды имели важное значение в древности, поскольку были единственным способом предсказать погоду:

если началось ненастье, то продлится до самой середины сентября;

калина и рябина густо уродили - к ранним заморозкам;

пожелтение березовых листьев сулит раннюю осень.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно догадаться и о его народных обычаях. Святой Фаддей считается помощником в трудных ситуациях, поэтому ему можно молиться о помощи в решении проблем. Удачной дата является для сбора яблок и приготовления яблочных блюд. Люди верили, что эти фрукты обретают целебную силу.

У крестьян 21 августа - праздник уборки льна и пшеницы. Начало жатвы украинцы отмечали с большим размахом и обрядовыми песнями.

Что нельзя делать сегодня

Эта дата считается опасной для финансовых дел. Под запретом крупные и дорогостоящие покупки - зря потратите деньги. Также неблагоприятен сегодня праздник для похода в гости и приема гостей - высок риск ссор. Верующим церковь запрещает сквернословить, желать зла и отказывать в помощи нуждающимся.

