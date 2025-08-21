Подрыв чаще всего осуществляется в воздухе для того, чтобы максимально "накрыть" территорию.

Враг использует против гражданских украинцев геноцидную стратегию, забрасывая города кассетными боеприпасами.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24". Он отметил, что одна ракета может быть начинена десятками, а то и сотнями кассетных боеприпасов, которые, как правило, подрываются в воздухе с тем, чтобы максимально "накрыть" территорию.

Он напомнил, что на днях на Полтавщине противник использовал комбинированный удар. "Одна часть наносилась по жилым домам - противник надеялся, что люди будут выходить, будут подъезжать службы, которые будут оказывать помощь пострадавшим от ударов фугасных боеприпасов, а после этого накрывать эту территорию когда люди выйдут на улицу и там будут медицинские работники, спасатели, чтобы нанести удар уже по ним. Это очень циничная и геноцидная стратегия врага", - подчеркнул Тимочко.

Тимочко отметил, что россияне используют для ударов по Украине кассетные боеприпасы с 2023 года. По его словам, они используются в снарядах, ракетах и беспилотниках и имеют разную форму, но чаще всего в виде пуль.

Эксперт отметил, что россияне ранее разбрасывали такие кассетные боеприпасы и из "Шахедов" и они были цилиндрической формы, некоторые взрывались не сразу, а срабатывали через некоторое время.

Тимочко рассказал, что "шарики" привлекают внимание не только детей, но и взрослых. "И если на месте обстрела ко всему необычному относятся с подозрением, то на расстоянии от эпицентра взрыва эта бдительность несколько теряется и этот боеприпас может сработать, если на него случайно наступить или толкнуть", - рассказал он.

Отмечает, что сразу разрывается не более 30% от общего заряда, но и это очень серьезная угроза для гражданского населения. "Эти боеприпасы могут рассыпаться на разное расстояние в зависимости от того состоялся ли подрыв в воздухе или путем детонации, от типа местности - это густозаселенный район или населенный пункт без многоэтажек, поэтому расстояние может быть от сотни метров до километров, поэтому это очень серьезная угроза и опасность", - сказал Тимочко.

Также эксперт отметил, что боеприпас может оказаться за сотни километров, если попадет, в частности, на тент фуры и водитель не заметит эту опасность.

Россияне применяют кассетные боеприпасы

После атаки на Полтавскую область, которую российская армия осуществила ночью 19 августа, в городе Кременчуг находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы вражеских ракет. Мэр города Виталий Малецкий отмечал, что на территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет. Он обнародовал фото этих боеприпасов и обратился к населению с просьбой соблюдать все соответствующие правила безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов сразу обращаться в соответствующие структуры.

