Кремль не смог воспользоваться скачком цен на нефть: экспорт парализован, - Reuters

Дефицит федерального бюджета РФ растет из-за недополучения доходов от нефти и газа.

Россия не смогла воспользоваться резким скачком мировых цен на нефть на этой неделе из-за атак украинских дронов, а также суровых погодных условий, которые ограничили возможности экспорта нефти, пишет Reuters.

По данным источников агентства, российский нефтяной терминал "Шесхарис" в порту Новороссийск приостановил погрузку нефти 2 марта после того, как атака украинских дронов вызвала пожар на топливном терминале и повредила десятки зданий.

Отмечается, что 3 марта цены на нефть выросли примерно на 8%, растут третий день подряд на фоне обострения конфликта между США и Израилем с Ираном, что привело к перебоям в поставках топлива и усилило опасения относительно дальнейших перебоев в поставках нефти и газа с Ближнего Востока.

В то же время дефицит федерального бюджета России растет из-за недополучения доходов от нефти и газа, которые составляют почти четверть бюджетных поступлений.

Цены на российскую нефть Urals в балтийских портах 2 марта выросли до 51,6 доллара за баррель, и трейдеры ожидают дальнейшего роста. Однако российские экспортеры не смогли отреагировать и увеличить поставки, поскольку удары украинских дронов и неблагоприятные погодные условия прервали работу ключевых объектов. По информации источника агентства, ожидается, что нефтяной терминал "Шесхарис" возобновит загрузку не ранее 5-6 марта.

Экспортеры также не смогли перенести больше нефти в балтийские порты Приморск и Усть-Луга, где суровые ледовые условия резко снизили грузоподъемность, отметили трейдеры.

Также европейские власти активизировали задержания танкеров "теневого флота", которые используются для перевозки российской нефти. Такие суда часто имеют непрозрачную структуру собственности и работают с нарушением стандартов безопасности, что еще больше усложняет условия экспорта.

Возможности переориентации поставок нефти через трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума ограничены из-за погодных задержек. А значительную часть его мощностей использует Казахстан, где месторождение Тенгиз возобновляет добычу.

При этом на Дальнем Востоке экспорт российской нефти приближается к рекордным показателям. В марте через порт Козьмино ожидается отгрузка около 1 млн баррелей в сутки.

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали военные и нефтяные объекты порта "Новороссийск", которые вовлечены в войну против Украины.

3 марта цены на нефть продолжили расти из-за войны США и Израиля против Ирана. Компания Bernstein 2 марта повысила свой прогноз средней цены на нефть Brent в 2026 году с 65 до 80 долларов за баррель. Она допускает, что в случае затяжного конфликта допускает рост котировок до 120-150 долларов за баррель.

Также стало известно, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке резко взлетели цены на газ в Европе. Из-за этого европейским странам будет труднее отказаться от российских энергоресурсов.

