В Одесской области без света остаются 32 тысячи абонентов.

Из-за российских обстрелов ежедневно без электроснабжения остается в среднем около 400 тысяч потребителей - преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах.

"Количество обесточенных абонентов меняется в зависимости от интенсивности вражеских ударов", - сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, по состоянию на утро 17 декабря в Одессе и области без электроснабжения после массированной атаки РФ на энергетические объекты остается 32 тысячи абонентов. Он отметил, что в Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы.

И.о. министра также рассказал, что в ночь на 17 декабря враг в очередной раз атаковал энергетические объекты Днепропетровской области. Он добавил, что все потребители, которые временно остались без электричества в результате этой атаки, уже заживлены.

Ночью 13 декабря армия РФ атаковала Одессу ракетами и дронами. В результате вражеской атаки в городе временно отсутствовало тепло, вода. Без электроснабжения в Одессе и области до сих пор десятки тысяч потребителей.

В этот же день российские дроны и ракеты полетели также в Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черниговскую области. В результате попадания вражеских дронов и ракет без электроснабжения временно остались более миллиона потребителей.

