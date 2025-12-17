По его мнению, помочь сократить графики отключений могут народные депутаты.

Графики отключений электроэнергии для потребителей в Украине будут применяться объемом в 3-4 очереди, что составляет 12-16 часов в сутки. Об этом в эфире День.LIVE сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"3-4 очереди отключений света - мы с ними будем сидеть достаточно долго. Сократить их можно, но не путем перераспределения тех мощностей, которые у нас есть", - указывает Рябцев.

Чтобы увеличить количество часов украинцев со светом, специалист предлагает несколько шагов. Во-первых, нужно стимулировать предпринимателей, чтобы они устанавливали энергетические установки не только для себя.

"Надо, чтобы они были заинтересованы присоединять их к объединенной энергосистеме - тогда будет наращиваться мощность", - указывает Рябцев.

По мнению эксперта, нужно также решить проблему задолженности на энергетических рынках. Тогда появятся свободные средства - в том числе и на закупку нового оборудования. Спикер констатирует:

"Третье. Нужно сделать, чтобы у нас в перечне защищенных потребителей были только предприятия критической инфраструктуры, и не было цирков, театров и фитнес-центров, которые там есть".

Рябцев также обращает внимание на то, что европейские партнеры не всегда могут доставить необходимое оборудование, поскольку в Украине такая гуманитарная помощь облагается налогом. Поэтому здесь не разобраться без парламентариев.

"Нужно принять законопроект об отмене пошлины на энергетическое оборудование", - завершает перечень эксперт.

Отключение света в Украине - прогнозы

Продолжительность отключений света может быть даже больше, чем сейчас - по крайней мере, для жителей столицы. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко называет 20-22 часа блэкаутов в сутки в случае морозной погоды зимой.

Кроме Киева, под угрозой длительных отключений также Херсон, Чернигов - как и в целом Черниговская область - а также Сумщина, предупреждает энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

