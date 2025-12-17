Энергетики предупреждают об ограничении электроснабжения.

В четверг, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что ограничения мощности поставок будут действовать и для промышленных потребителей.

В Укрэнерго заявили, что ремонтно-восстановительные работы в энергосистеме после регулярных обстрелов российских оккупантов продолжаются.

Энергетики отмечают, что ситуация с электроснабжением является динамичной и может измениться в любой момент, поэтому советуют при необходимости узнавать актуальную информацию на страницах облэнерго.

Отключение света в Украине - прогнозы

При морозной зиме Киев может оказаться в длительных блэкаутах по 20-22 часа в сутки, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, ключевая подстанция "Укрэнерго", "питающая" электроэнергией столицу от Ровенской АЭС, находится в сильно поврежденном состоянии.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев добавляет, что среди регионов худшая ситуация со светом может быть в Черниговской и Сумской области, а среди крупных городов - в Херсоне, Чернигове и столице.

