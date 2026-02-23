Гороскоп на 24 февраля по картам Таро: Девам - ясность в делах, Ракам - конфликты

Этот день будет активным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 24 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день принесет важные разговоры и новые возможности. Стоит быть внимательными и анализировать предложения, которые получите. Сейчас не время для рискованных шагов.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Справедливость". Во вторник придется столкнуться с последствиями собственных предыдущих решений. Это может показаться суровым, но ситуация будет честной. Если вы будете действовать открыто и не пытаться переложить ответственность, то сможете укрепить свою позицию. День подходит для важных переговоров или решения юридических вопросов. Не позволяйте эмоциям испортить репутацию, которую вы долго строили. То, что вы вкладывали раньше, сейчас возвращается результатом.

Телец

Ваша карта – "Восьмерка Кубков". Может появиться внутреннее ощущение, что некоторые вещи в жизни потеряли для вас свой смысл. И хотя Тельцам свойственно держаться за проверенное, на этот раз сердце подсказывает, что настал момент двигаться дальше. Если вы решитесь отпустить то, что давно не приносит радости, освободится энергия для нового. День также удачен для честного разговора как с коллегами, так и с собой. Не бойтесь перемен – они принесут только позитив. Совсем скоро вы это почувствуете.

Близнецы

Ваша карта – "Десятка Пентаклей". Финансовые вопросы выходят на первый план у Близнецов. Если вы проявите дальновидность, то сможете заложить фундамент стабильности. Возможен разговор о бюджете или долгосрочном сотрудничестве с новыми партнерами. Будьте убедительными и спокойными - все получится. Помните, что то, что вы спланируете во вторник, может влиять на вашу жизнь в течение длительного времени. Поэтому лучше мыслить стратегически, а не импульсивно. Действуйте постепенно и просите при необходимости помощь у родных.

Рак

Ваша карта – "Рыцарь Мечей". События могут развиваться быстрее, чем вы ожидаете. Поэтому придется реагировать оперативно. Если возникнет конфликт, не избегайте его, но и не провоцируйте. Ваша сила – в умении сочетать эмоции с логикой. День подходит для активных решений, но не для импульсивных слов, которые потом сложно будет взять обратно. Не торопитесь раньше времени. Скорость должна быть под вашим контролем.

Лев

Ваша карта – "Пятерка Пентаклей". Львы могут почувствовать переутомление. Но эта ситуация временная, если вы не замкнетесь в себе и все же сделаете паузу. Если позволите себе принять помощь, то быстрее стабилизируете состояние. А еще вторник требует экономности и внимательности к расходам. Возможно, вы делали покупки, о которых потом жалели. Появится идея, как все правильно структурировать, чтобы не наделать ошибок. Вы будете довольны этим решением.

Дева

Ваша карта – "Солнце". Вторник может принести ясность в те дела, где раньше были сомнения. Если вы доверьтесь себе, то сможете воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Это удачный день для публичности, презентаций или важных встреч. Ваша открытость привлечет нужных людей. Главное – не обесценивайте свои достижения, даже если они кажутся вам обычными. Сейчас у вас происходит мощный прогресс, который постепенно меняет жизнь к лучшему.

Весы

Ваша карта – "Семерка Мечей". Будьте внимательны к информации, которую получаете, особенно если она кажется слишком выгодной. Возможна ситуация, когда кто-то скрывает часть правды. Лучше проверьте все факты и поинтересуйтесь этой темой у людей, имеющих к ней отношение. Весам стоит проявить осторожность и стратегическое мышление. Не делитесь планами со всеми подряд. Иногда молчание защищает вас лучше, чем аргументы.

Скорпион

Ваша карта – "Туз Жезлов". Новое вдохновение может появиться внезапно. Однако, если вы не испугаетесь ответственности, это станет началом важного этапа. День благоприятен для старта, но требует вашей смелости. Не откладывайте первый шаг, даже если он небольшой. В личной жизни проявите щедрость. Неожиданный презент может поднять настроение второй половинке. Возможно, вашим отношениям стоит добавить больше романтики.

Стрелец

Ваша карта – "Четверка Мечей". Организм и психика могут сигналить об усталости. Поэтому, если вы не сделаете паузу добровольно, обстоятельства заставят вас остановиться. День подходит для анализа, а не для работы над новыми вызовами. Позвольте себе уменьшить нагрузку, даже если кажется, что времени мало. Восстановление сейчас важнее продуктивности. После паузы вы почувствуете прилив сил и энергии. Их будет достаточно, чтобы снова быть в ресурсе.

Козерог

Ваша карта – "Двойка Кубков". Партнерство выходит на первый план. Козероги будут открыты для диалога и смогут укрепить важный союз. Возможно предложение о сотрудничестве или примирении. В этот день следует организовать переговоры с коллегами или единомышленниками, основанные на взаимном уважении. Не пытайтесь контролировать все – доверие принесет больше результата. А еще правильное делегирование поможет сэкономить вам время.

Водолей

Ваша карта – "Колесо Фортуны". События в этот вторник могут развернуться неожиданно. Это может вызвать сначала тревогу, но изменения откроют новые возможности. Если вы будете гибкими, то сможете воспользоваться шансом, который появится внезапно. Не сопротивляйтесь повороту – он ведет туда, куда вам нужно. Прислушивайтесь к интуиции, ведь скоро вас ждет успех. Водолеи будут довольны собой и получат признание.

Рыбы

Ваша карта – "Император". День потребует от вас твердости, даже если эмоциональная часть захочет отступить. Если вы возьмете на себя ответственность за решение, то сможете стабилизировать ситуацию, которая раньше казалась сложной. А еще не позволяйте другим диктовать правила там, где вы имеете право голоса. Сила сейчас в вашей способности действовать уверенно и без лишних объяснений. Попытайтесь сосредоточиться на собственных мечтах и идите к ним без суеты. Все в ваших руках.

