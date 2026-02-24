24 февраля - четвертая годовщина полномасштабной войны в Украине.

Дата 24 февраля навсегда запомнится каждому украинцу, ведь именно в этот день началось полномасштабное вторжение России на нашу территорию. Однако в мире проводится несколько праздничных мероприятий. Верующие люди проводят эту дату за молитвой. А в народных верованиях есть несколько примет про праздник сегодня, которые предупреждают нас об опасностях.

Какой сегодня праздник в Украине

24 февраля - это день начала полномасштабной войны и четвертая годовщина с вторжения России. В эту дату 2022 года войска страны-оккупанта начали открытое наступление с попыткой захватить украинскую столицу. Однако РФ не удалось установить свою власть в Киеве - украинцы объединились против зла и показали небывалый героизм всему миру.

Кроме того, в нашей стране также второй год подряд отмечается новое событие - Национальный день молитвы, к которому могут присоединиться религиозные люди. Во всех храмах сегодня звучит молитва за воинов, в которой верующие просят Господа защитить военных и помочь им в бою. Также в церквях проводятся панихиды по погибшим военнослужащим.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном календаре 24 февраля наступает первое и второе обретение головы святого Иоанна Крестителя. По старому стилю сегодня праздник чествования святителя Власия Севастийского.

Понимая, какой сегодня церковный праздник, можно попросить у Иоанна Предтечи исцеления мигреней, здоровья и благословения детей, избавления от вредных привычек, хорошего урожая.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Всемирный день бармена, посвященный специалистам по смешиванию алкогольных напитков и коктейлей. Но это не все их обязанности. Хороший специалист также может поддержать разговор на любую тему, дать мудрый совет или утешить клиента.

Остальные международные праздники сегодня - это День лотерей, День ненависти к кориандру, День стерилизации домашних животных.

Какой сегодня праздник в народе

Об этой дате составлены такие погодные приметы:

если видно много звезд ночью, то скоро похолодает;

ударили морозы - март наоборот будет теплым;

если скворцы прилетели с теплых краев, то будет ранняя весна;

мокрый снег сулит оттепель, сухой - заморозки.

В народный праздник сегодня в Украине наши предки готовились встречать весну. Пекли круглые караваи и блины - символы Солнца. Фермеры начинали точить инвентарь и разбрасывать навоз по огороду. Счастливым знаком считается увидеть аиста или журавля - значит, год будет удачным.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом в праздник 24 февраля ругань с близкими, зависть и употребление алкоголя. Не стоит резать хлеб ножом, а лучше ломать руками. Также не рекомендуется обрезать деревья и кусты, иначе раны на растениях будут долго заживать.

