Дата 24 февраля навсегда запомнится каждому украинцу, ведь именно в этот день началось полномасштабное вторжение России на нашу территорию. Однако в мире проводится несколько праздничных мероприятий. Верующие люди проводят эту дату за молитвой. А в народных верованиях есть несколько примет про праздник сегодня, которые предупреждают нас об опасностях.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
24 февраля - это день начала полномасштабной войны и четвертая годовщина с вторжения России. В эту дату 2022 года войска страны-оккупанта начали открытое наступление с попыткой захватить украинскую столицу. Однако РФ не удалось установить свою власть в Киеве - украинцы объединились против зла и показали небывалый героизм всему миру.
Кроме того, в нашей стране также второй год подряд отмечается новое событие - Национальный день молитвы, к которому могут присоединиться религиозные люди. Во всех храмах сегодня звучит молитва за воинов, в которой верующие просят Господа защитить военных и помочь им в бою. Также в церквях проводятся панихиды по погибшим военнослужащим.
Какой сегодня праздник церковный
В современном православном календаре 24 февраля наступает первое и второе обретение головы святого Иоанна Крестителя. По старому стилю сегодня праздник чествования святителя Власия Севастийского.
Понимая, какой сегодня церковный праздник, можно попросить у Иоанна Предтечи исцеления мигреней, здоровья и благословения детей, избавления от вредных привычек, хорошего урожая.
Какой сегодня праздник в мире
На планете проводится Всемирный день бармена, посвященный специалистам по смешиванию алкогольных напитков и коктейлей. Но это не все их обязанности. Хороший специалист также может поддержать разговор на любую тему, дать мудрый совет или утешить клиента.
Остальные международные праздники сегодня - это День лотерей, День ненависти к кориандру, День стерилизации домашних животных.
Какой сегодня праздник в народе
Об этой дате составлены такие погодные приметы:
- если видно много звезд ночью, то скоро похолодает;
- ударили морозы - март наоборот будет теплым;
- если скворцы прилетели с теплых краев, то будет ранняя весна;
- мокрый снег сулит оттепель, сухой - заморозки.
В народный праздник сегодня в Украине наши предки готовились встречать весну. Пекли круглые караваи и блины - символы Солнца. Фермеры начинали точить инвентарь и разбрасывать навоз по огороду. Счастливым знаком считается увидеть аиста или журавля - значит, год будет удачным.
Что нельзя делать сегодня
Под строгим запретом в праздник 24 февраля ругань с близкими, зависть и употребление алкоголя. Не стоит резать хлеб ножом, а лучше ломать руками. Также не рекомендуется обрезать деревья и кусты, иначе раны на растениях будут долго заживать.