В мире нет военной силы, которая могла бы помешать войне РФ против Украины, - Залужный

Ни одна страна сегодня самостоятельно не справится с таким нашествием, с которым приходится иметь дело Украине, считает посол.

Полномасштабная война России против Украины за четыре года настолько эволюционировала, что классические подходы к ведению войн больше не актуальны. Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил во время выступления в Chatham House.

Текст выступления опубликован на сайте интернет-издания "Украинская правда".

"Сегодняшняя война между нами и российскими оккупантами есть такая, какая есть. И мы точно знаем, что именно сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать этой войне, ни у одной страны нет", - убежден Залужный.

В то же время он рассказал об основных выводах четырех лет полномасштабной войны России против Украины.

Классические наступательные и оборонительные действия стало проводить невозможно

По его словам, поле боя стало абсолютно "прозрачным" в современной войне.

"Это привело к созданию роботизированной kill zone, глубина которой сегодня составляет не менее 25 километров, а возможность уничтожать логистику постоянно растет", - сообщил Залужный.

В связи с этим, такая ситуация сегодня уже приводит к невозможности использования так называемой тыловой зоны вглубь до 50 километров.

"Классический логистический "удавка", который был удачно придуман нами при освобождении Херсонщины, получил новый импульс. Все это привело к невозможности проводить классические ни наступательные, ни оборонительные действия. Количество людей, которые физически могут выполнять задачи в районе боевых действий, минимально. Оно и дальше постоянно уменьшается и фактически имеет тенденцию к замене на роботов", - отметил Залужный.

Как война изменила подходы к мобилизации

Как считает Залужный, опыт России и Украины показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне уже полностью исчерпал себя.

"Во-первых, именно эта война, длительная и высокоинтенсивная, показала: как ни странно, но самый дорогой ресурс в такой войне – именно человеческий, потому что именно для его восстановления требуется слишком много времени, которое будет значительно больше циклов производства", – отметил Залужный.

По его словам, такой ресурс просто невозможно быстро заменить на фронте.

"Во-вторых, исходя из того, что поле боя стало прозрачным и контролируется в автоматическом режиме роботами, вероятность выживания именно человека уже не зависит от качества его подготовки и ведет к неизбежным потерям, что требует дистанцирования человека от этой kill zone", - подчеркнул Залужный.

При этом он объяснил, почему Россия не объявляет мобилизацию.

"В-третьих, именно наш опыт также подтверждает, что вопрос мобилизации является чувствительным и одним из тех, которые влияют на устойчивость общества в войне на истощение, а также на его готовность поддерживать такую войну. Поэтому и Россия не объявляет мобилизацию, которой иногда нас пугают", - добавил Залужный.

По его убеждению, для России воевать наемниками и добровольцами и воевать принудительно мобилизованными - это разные войны, и политические последствия в таких войнах разные.

"А значит - будущие войны это точно не многомиллионные мобилизации всего населения", - отмечает Залужный.

При этом, по его мнению, речь больше идет о технологической и экономической мобилизации, как залоге неразрывного процесса обеспечения и поддержания технологического преимущества над противником.

Также посол добавил, что роботы сегодня не только выполняют вспомогательные функции, но и проводят отдельные штурмовые действия, и даже берут живых солдат противника в плен. А использование любой техники в этих kill zone, как и людей, превратилось в настоящее самоубийство.

"Итак, вывод - о демографии и войне. Российско-украинская война дала странам с их демографическими вызовами критически важный урок: модель ведения войны, предполагающая размен человеческих жизней на тактические успехи, больше не является логичной и доступной опцией. Разве что для России, хотя любой ресурс и для России является исчерпанным", - констатирует Залужный.

Поэтому он убежден, что на современном высокотехнологичном поле боя, насыщенном высокоточными системами поражения, такой подход неприемлем не только с моральной точки зрения, но и с точки зрения тактической эффективности.

Появление оружия истощения

"На смену сверхдорогому высокоточному оружию, которое было настоящим гейм-чейнджером 20 века, пришло оружие истощения. Это дешевое и массовое, но достаточно высокоточное оружие, которое с высокой скоростью истощает дорогие системы вооружений", - сообщил Залужный.

В частности, по его словам, вся доктрина НАТО построена на таких системах.

Вместе с тем, это оружие истощения последовательно и эффективно развивается.

"Однозначно, ни одна страна сегодня в одиночку не справится с таким нашествием. Особенно те, которые являются политически осторожными. Как следствие, это ставит под сомнение способность вести войну даже ресурсно более крупными странами против меньших в условиях длительного времени. И наоборот - выстроить рациональную защиту по старым подходам даже при наличии ресурса уже физически невозможно", - считает Залужный.

В этой связи он привел пример, что война в Украине показала, что нет особой разницы в том, сколько имеется в боеспособном состоянии фрегатов, корветов, подводных лодок и даже ракетных крейсеров.

"Все это под силу нивелировать стране, которая не имеет флота, поскольку он фактически был уничтожен в начале войны", - отметил Залужный.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2025 года Залужный ответил, чем закончится война в Украине. По его мнению, наиболее вероятным сценарием окончания российско-украинской войны будет ее замораживание на несколько лет, которые стороны используют для подготовки к новому раунду военного противостояния.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, Украина движется вперед и подходит к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

"Такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме", - отметил Буданов.

