Дроны-перехватчики уничтожают каждый третий БПЛА россиян, - полковник

В этом году должно быть достаточное количество дронов для сил противовоздушной обороны Украины.

Сейчас украинские дроны-перехватчики уже сбивают каждую третью российскую воздушную цель в небе над Украиной. Эти средства намного дешевле, чем зенитные ракеты для ПВО. Об этом сообщил заместитель командующего беспилотными системами ПВО полковник Юрий Черевашенко в видео, которое обнародовали Воздушные силы ВСУ в YouTube.

Эффективная система зенитных дронов

Как отметил полковник, ни одна страна мира не имеет опыта создания и применения дронов-перехватчиков.

"Мы первые в мире имеем систему уничтожения дронами (других) дронов в воздухе", - отметил Черевашенко.

Видео дня

Он отметил, что в нашей стране есть понимание – что за дронами будущее.

"Дроновый перехват – это, пожалуй, самый дешевый способ борьбы с такими угрозами. Конечно, мобильные огневые группы мы не списываем со счетов, потому что все же львиную долю они продолжают уничтожать. Однако мы заняли нишу несколько более высокого эшелона и работаем там", – сообщил полковник.

Он добавил, что сейчас за государственные средства регулярно закупаются дроны.

"Это мы уже почувствовали в конце прошлого года, и в начале этого года мы понимаем, что дронов должно быть достаточно для Вооруженных сил", - подчеркнул Черевашенко.

Дроны-перехватчики как наиболее экономически оправданное решение

Как напомнил полковник, ранее российские захватчики применяли 350 дронов в месяц, и в Украине считали, что это очень большое количество.

"Когда мы видим сегодня 350 дронов в день – мы понимаем, что это еще не предел, и они будут наращивать свои возможности. Тем более, на этот год они заложили себе в производство вдвое больше дронов, чем в прошлом году. Ни одна система противовоздушной обороны не сможет адекватно экономически противодействовать этим угрозам. Поэтому именно дроны (перехватчики) становятся тем средством, недорогим, я не говорю, что это дешевые средства, но по сравнению со средствами воздушного нападения – это достаточно дешевое средство", – отметил Черевашенко.

Он добавил, что на изготовление ракеты тратятся миллионы долларов, а на изготовление дрона – это десятки тысяч долларов. Поэтому создание дронов-перехватчиков как средств противодействия является экономически целесообразной задачей.

Дроны-перехватчики уничтожают каждый третий БПЛА россиян

"Если взять долю участия в уничтожении воздушных целей, то мы уже достигли отметки в 30%. То есть, каждая третья цель, которая уничтожается в Украине, у нас уничтожается БПЛА-перехватчиками", - сообщил полковник.

Борьба с вражескими дронами - важные новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в ответ на увеличение запуска россиянами глупых и разведывательных дронов развивают более эффективную систему обнаружения и поражения вражеских беспилотных систем. К первому эшелону относятся подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВСУ. Далее идут другие подразделения Сил беспилотных систем, а затем привлекаются Воздушные силы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что также продолжается отбор личного состава для комплектования экипажей БПЛА-перехватчиков, формируются новые штатные подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: