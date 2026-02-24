'Если дать им палец, они откусят руку': Зеленский о требованиях РФ по Донбассу

Президент Украины отметил, что Россия не собирается отказываться от требования, чтобы Украина отдала ей Донбасс.

Россия не собирается отказываться от требования, чтобы Украина отдала Донбасс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое опубликовал УНИАН в Telegram.

Зеленский отметил, что несмотря на все последние заявления о достижении прогресса в переговорах, Россия не собирается смягчать свою позицию в отношении своего главного требования - территориального вопроса:

"Россия хочет Донбасс и точка. Хотя это не обязательно точка. У них есть своя позиция по этому вопросу, но если им дать палец, они откусят всю руку. Это российский подход".

То есть, Зеленский не верит в то, что Россия удовлетворится, если получит весь Донбасс.

Также в интервью BBC украинский лидер отметил, что рассматривает требование России отдать территории не просто как землю.

"Я не смотрю на это просто как на землю. Я вижу это как брошенность – ослабление наших позиций, брошенность сотен тысяч наших людей, которые там живут. Именно так я это вижу. И я уверен, что этот "уход" разделит наше общество", - пояснил он.

Президент Украины не исключает, что если Украина согласится на требования России и отдаст территории, то это даст Кремлю лишь временную паузу.

"Ему нужна пауза... но как только он оправится... это может занять от трех до пяти лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжать [войну], – это факт", – сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского о территориях

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не может вернуть свои территории, но в будущем это произойдет. Он добавил, что это лишь вопрос времени. Зеленский отметил, что "сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей – миллионы людей". Президент признал, что нам не хватит на это людей, а земля без людей – ничто. Еще одной причиной, по словам Зеленского, является нехватка оружия.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что американцы и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите из Донбасса. По его мнению, нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Но вопрос стоит в том, победит ли Украина. По мнению президента Украины, Россия настаивает на скорейшем проведении выборов только потому, что Кремль хочет отстранить его от власти. Он подчеркнул, что выборы в Украине можно провести только после окончания войны. При этом Зеленский отметил, что Силы обороны Украины добиваются успехов в освобождении территорий на южных направлениях фронта.

