'Летом будет финансовый коллапс': эксперт о рисках блокирования кредита на €90 миллиардов и 'параличе' Верховной Рады

Пока Венгрия тормозит получение Украиной 90 млрд евро от ЕС, депутаты не голосуют за законы, необходимые для программ МВФ и Всемирного банка, говорит эксперт.

Украина в очередной раз столкнулась с проблемой получения средств от Евросоюза. После долгих и сложных переговоров лидеры ЕС наконец достигли соглашения выделить нашему государству 90 миллиардов евро под залог будущих российских репараций. Однако 20 февраля стало известно, что Венгрия заблокировала согласованный кредит ЕС для Украины. Это, в свою очередь, может поставить под угрозу и утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.

Причиной очередного демарша дружественной к РФ страны стала остановка нефтепровода "Дружба" в результате российского обстрела. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что украинское правительство "в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией" якобы шантажирует Венгрию, и пригрозил блокировать выделение кредита до тех пор, пока поставки дешевой российской нефти по трубопроводу не возобновятся. При этом вину России в остановке "Дружбы" ни Венгрия, ни Словакия не признают.

Между тем, задержка или вообще остановка международной помощи грозит Украине финансовой катастрофой уже весной. Так, народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что уже в апреле Украина может столкнуться с нехваткой средств на необходимые выплаты.

Видео дня

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман рассказал УНИАН, действительно ли Венгрия может полностью заблокировать европейский кредит, какие последствия может иметь задержка иностранного финансирования и как сами украинские депутаты блокируют получение других видов международной помощи.

Насколько реалистичным на данный момент является сценарий получения кредита?

Шансы у нас очень высоки. Потому что Европа понимает, что без их средств будет очень сложная ситуация в Украине, им нужно, чтобы Украина держалась и защищала себя и всю Европу от безумного врага, поэтому средства будут в любом случае. Просто непонятно, каким образом и как быстро.

Если сейчас разблокируется процесс, то очень быстро. Если Европе придется выбрать "план Б" и обойти вето одной страны, то это будет немного дольше – плюс три-четыре месяца. Но в любом случае средства будут.

Какие механизмы разблокирования этого кредита еще остались у ЕС? Есть ли у них рычаги влияния на Орбана?

Да, безусловно. Во-первых, можно это вето просто обойти – это так называемое межправительственное соглашение вне бюджета ЕС. Оно уже однажды готовилось, но потом Орбан сдался, и его не пришлось подписывать. Но такие механизмы уже применялись ранее для Греции. Альтернативный план готовился для Украины, он немного длиннее, дороже для стран Европы. Но это вето можно просто обойти.

С другой стороны, Европа имеет очень весомые рычаги влияния на страну-нарушителя тех или иных договоренностей. Эта страна как раз имеет проблемы с верховенством права, есть уже замороженные средства, которые не добавляются стране. Поэтому есть и отдельные рычаги влияния, как можно заставить этого господина отказаться от блокирования этой помощи.

Какие последствия для экономики может иметь задержка средств от ЕС? Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что уже в апреле может наступить "финансовая трагедия"...

Господин Гетманцев привел объективную картину, но она зависит не исключительно от этого кредита. Большая часть проблем с тем, что у нас может наступить недофинансирование большого количества статей [бюджетных расходов], заключается в нашей внутренней ситуации. Наш парламент, к сожалению, второй месяц подряд парализован: в силу ряда причин депутаты не голосуют ни за что.

Они не голосуют за законопроекты, которые нужны для продолжения плана Ukraine Facility, а по этому плану нам тоже передают средства. Они не голосуют за законопроекты для запуска программы с МВФ, а там тоже средства для нас. Они не голосуют за маяки Всемирного банка. То есть депутаты делают невероятно вредные вещи для страны и не голосуют ни за что. Поэтому это самая главная проблема.

Если будет разблокирован украинский парламент, то мы начнем получать средства из разных источников. Эта помощь от Европы – это же не единственный наш источник финансирования. У нас могут быть средства от "Большой семерки", от ЕБРР, Всемирного банка, МВФ. Поэтому обычно все годы, когда задерживался один источник, мы в это время пользовались другими. А здесь задерживается этот источник, а наш замечательный парламент парализует все остальные. В этом худшая ситуация.

Когда Украина почувствует экономические последствия в случае задержки средств от партнеров, насколько критическими они будут?

Серьезные проблемы начнутся в апреле, еще более серьезные – в мае. А летом будет просто финансовый коллапс.

Потому что каждый год мы планируем безумный дефицит бюджета около 40-50 миллиардов долларов. Мы собираем налогами около 50 миллиардов долларов – все это идет на оборону. А наша медицина, образование, пенсии финансируются за счет международных средств, за счет этих вторых 50 миллиардов долларов. Поэтому без них просто начинают тормозиться социалка, пенсии и все остальное.

Ставит ли эта финансовая неопределенность под угрозу мартовскую индексацию пенсий?

Индексацию проведут. Но средства будут потом заканчиваться строго и по всем статьям. Если не будет средств международных партнеров, оборонные расходы мы остановить не можем, то будут останавливаться социальные выплаты, например, на образование и медицину. Со второго полугодия могут задерживаться выплаты даже пенсий.

У государства сейчас нет ресурсов вообще ни на что. Нет ресурса на популистский "Национальный кэшбэк" по-украински, который они и дальше раздают. Не было ресурса на "Зимнюю тысячу", которую они умудрились раздать. Поэтому из-за того, что буксуют гранты и кредиты от международных партнеров, по сути сейчас нет средств ни на что.

Мы проедываем деньги, которые должны тратить во второй половине года на оборону в ожидании того, что сейчас поступят какие-то международные гранты. Если эти популисты в парламенте не проголосуют ключевые законопроекты, то средств может и не быть или они будут с большим опозданием. Ситуация сложилась не очень хорошая, и, в первую очередь, из-за определенных несознательных элементов в нашем парламенте. Если депутаты не опомнятся, последствия будут самые суровые.

Но, опять же, депутаты – не самоубийцы, я не верю, что они могут такое допустить, их просто выгонят тогда из парламента.

То есть вы настроены оптимистично в отношении финансирования Украины?

Однозначно. Еще более позитивно я настроен на другие источники, которые могут быть даже раньше кредита ЕС.

справка Олег Гетьман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Олег Гетьман - украинский экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE. Также является экспертом группы «Налоговая реформа» РПР. Регулярно выступает в качестве приглашенного эксперта в СМИ по темам налогов, детенизации и бюджетных решений.

Вас также могут заинтересовать новости: