'Паралич' Рады вредит стране не меньше, чем блокировка кредита на €90 миллиардов, - эксперт

Депутаты не голосуют за законопроекты, необходимые для получения помощи от международных партнеров.

Венгрия блокирует выделение Украине кредита от ЕС на 90 миллиардов евро, что создает финансовые риски для государства. Однако украинские депутаты, которые проваливают голосование за законопроекты, необходимые для получения других видов международной помощи, вредят стране не меньше.

Об этом сказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман в блиц-интервью УНИАН.

"Большая часть проблем с тем, что у нас может наступить недофинансирование большого количества статей [бюджетных расходов], заключается в нашей внутренней ситуации. Наш парламент, к сожалению, второй месяц подряд парализован: в силу ряда причин депутаты не голосуют ни за что", - сказал эксперт.

Видео дня

Гетман отметил, что депутаты не голосуют за законопроекты, которые необходимы для продолжения плана Ukraine Facility, запуска программы с МВФ и "маяки" Всемирного банка

"Депутаты делают невероятно вредные вещи для страны и не голосуют ни за что. Поэтому это самая главная проблема. Если будет разблокирован украинский парламент, то мы начнем получать средства из разных источников", - сказал Гетман.

Экономист пояснил, что кредит на 90 миллиардов евро от Европы не является единственным источником финансирования Украины. Государство может получать средства также от "Большой семерки", ЕБРР, Всемирного банка, МВФ.

"Обычно все годы, когда задерживался один источник, мы в это время пользовались другими. А здесь задерживается этот источник, а наш замечательный парламент парализует все остальные. В этом худшая ситуация", - отметил эксперт.

Проблемы с иностранным финансированием

Венгрия вызвала возмущение среди стран-членов Европейского Союза из-за угрозы заблокировать очередной пакет санкций против России, а также кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будет блокировать кредит для Украины, пока поставки нефти не возобновятся. Позицию правительства подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который заявил в Брюсселе, что Будапешт готов заблокировать решение во время голосования.

Вас также могут заинтересовать новости: