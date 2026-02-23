Вакарчук признался в любви известному городу: 'Почти как дома'

Артист посетил Тель-Авив.

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук тепло отозвался об израильском городе Тель-Авив.

В понедельник, 23 февраля, исполнитель опубликовал в своем Instagram-блоге серию фотографий, которые ему недавно сделали на улицах этого города. Вакарчук даже признался, что чувствует себя здесь как в Украине:

"Тель-Авив... Так много свободы и тепла... Здесь чувствуешь себя почти как дома... Может, потому что на каждом шагу - украинцы. Даже фотограф, которая делала эти фото, - из Львова... А еще ТА с иврита - "холм весны"... Почти как Город Весны...".

Как известно, на прошлой неделе Святослав Вакарчук дал концерты в Тель-Авиве и Хайфе. Артист рассказал, что на выступлениях был полный sold out, а в толпе - много флагов Украины.

"Невероятные эмоции на сцене и в зале. Рекорд по количеству украинских флагов. Жаль, что все так быстро закончилось", - написал он.

Напомним, как сообщал УНИАН, летом прошлого года Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" за весомый личный вклад в развитие музыкального искусства. Во время церемонии награждения телеведущий Андрей Бедняков растрогал певца своей речью до слез.

