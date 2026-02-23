Употребление сладостей на ночь негативно влияет на артериальное давление: перечислено 5 последствий

Если человек постоянно ест сладкое вечером, эта привычка может иметь долгосрочные последствия.

Употребление сахара непосредственно перед сном может повысить артериальное давление, особенно если вы потребляете добавленный сахар, сообщает verywell health.

Издание отмечает, что это не касается природных сахаров, которые содержатся в здоровых продуктах, в частности, во фруктах. Если у вас нет регулярной привычки употреблять сладости перед сном, тогда один такой перекус не должен повлиять на артериальное давление.

Однако, если человек постоянно ест сладкое вечером, эта привычка может иметь долгосрочные последствия. Подчеркивается, что сахар перед сном может влиять на артериальное давление разными способами:

1. Это может оказать разрушительное влияние на обмен веществ

Когда вы едите высокосахарные закуски перед сном, ваш организм быстро расщепляет углеводы на молекулы глюкозы, то есть сахар. Чтобы перенести их из крови в клетки, поджелудочная железа выделяет инсулин – гормон, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

Как указано в исследовании, опубликованном на MDPI, высокий уровень инсулина влияет на артериальное давление: высокий уровень инсулина заставляет почки задерживать больше натрия, что увеличивает объем крови и давление. Он также стимулирует симпатическую нервную систему, что может повысить частоту сердечных сокращений и сузить кровеносные сосуды.

2. Может быть нарушен режим сна

Исследование, представленное в Aha Journals, свидетельствует, что люди, которые плохо спят, имеют постоянно повышенное ночное артериальное давление и гораздо больший риск развития гипертонии.

3. Наносит вред кровеносным сосудам

Когда кровеносные сосуды здоровы, они производят оксид азота (NO) – бесцветный газ, который помогает сосудам расширяться и расслабляться, способствуя более легкому кровотоку. За счет этого поддерживается более стабильный уровень артериального давления.

В исследовании на сайте Science Direct отмечается, что дефицит оксида азота увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний: со временем избыток мочевой кислоты может привести к хроническому дефициту оксида азота, что способствует развитию воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Способствует набору веса

Регулярное употребление сладких закусок перед сном может создать условия, способствующие нежелательному набору веса со временем. Лишний вес также влияет на уровень артериального давления.

5. Повышает чувствительность к соли

Некоторые старые исследования показали, что употребление сахара может повысить чувствительность организма к соли.

В статье говорится, что сахар может усиливать влияние натрия на артериальное давление: регулярное употребление сладких закусок перед сном может усиливать влияние потребления натрия в другое время, играя роль в регулировании артериального давления у некоторых людей.

