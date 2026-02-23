Верещук 'может с таким же успехом поехать' в КНДР или РФ, - эксперт о блокировке Telegram

Ступак подчеркивает, что это не панацея от попыток россиян завербовать людей.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук после заявления о возможной блокировке Telegram "может с таким же успехом поехать в Северную Корею или в Российскую Федерацию, где все блокируется".

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, отвечая на вопрос о заявлении Верещук на фоне теракта во Львове - о возможном блокировании Telegram.

"Верещук может с таким же успехом поехать в Северную Корею или в Российскую Федерацию, где все блокируется. Это не панацея... Давайте заблокируем "Телеграм". Вопросов нет. Россияне переместятся в WhatsApp", - подчеркнул он.

Видео дня

Ступак также привел пример, что можно даже использовать банковское приложение, где отправлять по гривне и писать сопроводительные сообщения.

Аналитик также напомнил, что больше всего вербуют, в частности, людей с наркотической зависимостью и зависимостью от азартных игр.

"Есть люди, обиженные на все... "Я всем отомщу". Есть дети, особенно во время каникул, когда они один на один с телефоном, с планшетом. И тогда начинаются приключения. Я уже не говорю об антиукраински настроенных. Их небольшой процент, но они, к сожалению, есть и россияне их продолжают искать. И, конечно, остается небольшой процент - это запугивание", - сказал Ступак и призвал не доверять сообщениям якобы от правоохранительных органов, которые содержат запугивание.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, ночью 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. Погибла 23-летняя полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.

После этого заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове вновь ставит вопрос о блокировании Telegram и других подобных анонимных платформ.

По ее словам, российские оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Также стало известно, что сегодня, 23 февраля, в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ровенской области, которую подозревают в совершении теракта. Речь идет об аресте без права внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: