В Украине снижается дефицит валюты: эксперты объяснили, что будет с курсом доллара

Дефицит валюты в Украине в целом снижается: сезонно рынок переходит на более комфортные для НБУ уровни, а впереди преимущественно благоприятные для гривни март и апрель. Ситуация с блокировкой кредита ЕС пока не оказывает давления на рынок.

Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, на неделе начинается активный налоговый период, который повысит предложение валюты от экспортеров.

"В свою очередь зима отступает, плюсовые температуры возвращаются, а соответственно аграрии и фермеры на низком старте. От них ожидаем дополнительное предложение валюты. А еще добавлю возобновление сбора кукурузы, которая перезимовала. Это также дополнительное предложение валюты", – написал эксперт.

Кроме этого, он отметил, что 26 февраля ожидается погашение валютных ОВГЗ на $450 млн. Ожидание этих средств может притормозить спрос на валюту и усилить предложение.

В условиях коррекции евро на мировом рынке, наличный евро к гривне, по прогнозу Шевчишина, будет находиться в рамках 51,0-51,5 грн.

"На межбанке, скорее всего, коррекция евро продолжится, но не глубже 50,5 грн за евро. Здесь ключевым будет в том числе динамика пары EUR/USD, по которой я оставляю мнение о снижении. Однако, после новостей о Трампе с пошлинами реакция рынка может быть любой", – отметил аналитик.

По доллару, по его словам, сохраняется восходящая тенденция. Курс наличного доллара Шевчишин прогнозирует на уровне 43,25-43,75 грн.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии УНИАН отметила, что по итогам 16-20 февраля чистые продажи валюты Национальным банком составили $661,20 млн, что почти на $64,3 млн меньше, чем неделей ранее. Такая последовательная тенденция к снижению объемов интервенций уже четвертую неделю подряд, по ее словам, может означать несколько вещей одновременно.

"Если на рынке действительно уменьшился спрос на валюту – например, из-за поступления международной помощи или значительного поступления валюты, то НБУ просто меньше продает валюту, потому что ему уже не нужно так активно поддерживать курс. В таком случае – это положительный знак: резервы расходуются медленнее, а рынок имеет больше пространства для самостоятельного установления цены. Также снижение валютных продаж может быть сезонным – например, из-за меньших бюджетных или корпоративных платежей в этот период", – сказала Золотько.

Банкир отметила, что в краткосрочной перспективе гривня была достаточно стабильной, и небольшое ослабление не создавало паники – рынок работал спокойно.

"Однако стоит помнить, что главные риски остаются неизменными: поступления международной помощи помогают сдерживать давление на валюту, а обострение военных событий или большие бюджетные потребности в конце месяца могут быстро изменить ситуацию. Поэтому пока – относительная стабильность и умеренные колебания, но при неожиданных новостях курс может реагировать значительно быстрее", – подчеркнула она.

Национальный банк Украины установил на вторник, 24 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабла: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,00 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 8 копеек.

