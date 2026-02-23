ССО поразили позиции ракетного комплекса 'Бастион', с которого РФ запускает 'Цирконы'

В настоящее время подробности результатов этой атаки не сообщаются.

Силы специальных операций поразили позиции российских оккупантов в Крыму, где сосредоточена ракетная бригада, имеющая на вооружении ракетный комплекс "Бастион". Из этого комплекса россияне запускают гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Как говорится в сообщении ССО в Telegram, в ночь с 22 на 23 февраля 2026 подразделения "Front Strike" Сил специальных операций нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины.

"На временно оккупированной территории АР Крым поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, имеющей на вооружении БРК "Бастион", - отмечается в сообщении.

В то же время подробности поражения не сообщаются.

Другие атаки по вражеским позициям

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области вблизи населенного пункта Нижняя Кринка поражен склад боеприпасов российских захватчиков из состава группировки войск "Юг". Также в районе населенного пункта Великая Новоселка поражен склад материально-технических средств оккупантов.

Как сообщал УНИАН, еще в апреле 2024 года было известно, что Украина ищет места размещения российских ракетных комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму, с которых Российская Федерация запускает ракеты "Циркон". Поэтому в Минцифре обратились к крымчанам с соответствующей просьбой.

Как считает Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве, Россия запускает ракеты "Циркон" с целью поиска "дыр" в противовоздушной обороне Украины.

Известно, что в ночь на 16 февраля Россия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами "Циркон", из которых две были обезврежены.

