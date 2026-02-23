Россия создаст гусеничный 'авианосец' для дронов

Подобные "аэродромы" на базе наземного роботизированного комплекса "Муравей" российские силы испытывают как минимум с февраля прошлого года.

Специалисты российского НПО "Кайсант" разрабатывают радиоуправляемый аэродром для дронов на гусеничном шасси под названием "Муравей". Об этом пишет портал Defense Express.

Сообщается, что уже есть опытный образец радиоуправляемой тележки. "Муравей" был выпущен мелкими сериями в различных модификациях. Все изделия направили заказчикам.

Разные версии роботов получили разную "начинку". Это касается двигателей и систем управления. При этом по своей архитектуре они практически идентичны.

Характеристики портативного аэродрома "Муравей":

Длина – 90 см;

Ширина – 80 см;

Вес – 27 кг;

Грузоподъемность – 25 кг;

Скорость движения по пересеченной местности – 9 км/ч;

Связь – защищенная от помех связь "Гермес".

Дроны должны доставляться к месту запуска в режиме гибернации (энергосберегающий режим), а затем активироваться для выполнения боевых задач.

Defense Express пишет, что подобные "аэродромы" на базе НРК "Муравей" российские силы испытывают по крайней мере с февраля прошлого года. Разработку уже применяют непосредственно на поле боя.

Кроме того, разработчики заявляли о создании специальной станции управления, которая, по их словам, способна одновременно работать с "неограниченным" количеством беспилотников.

Наземные роботизированные комплексы – другие новости

Стоит сказать, что количество наземных роботов растет не только в РФ, но и в Украине. Это касается платформ, способных эвакуировать раненых, вести огонь по российским позициям, устанавливать и разминировать взрывные устройства, транспортировать грузы и осуществлять разведку.

Эксперты отмечают, что Украина активно и довольно быстро экспериментирует в этом сегменте боевых технологий.

Напомним, недавно украинская компания Ratel Robotics модернизировала одну из своих моделей наземных роботов, адаптировав ее для транспортировки и запуска волоконно-оптических дронов.

Как сообщал Business Insider, это позволяет украинским военным запускать беспилотники ближе к линии фронта, в то время как операторы могут находиться на расстоянии нескольких километров.

