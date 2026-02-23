4 функции HDMI-портов, о которых вы не знали – как 'прокачать' картинку и звук

Многие пользователи просто подключают кабель и не задумываются о возможностях, заложенных в их HDMI-порт.

Современные HDMI-порты гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд. Они давно уже не просто передают изображение – если знать и включить нужные функции, можно получить еще лучшее качество изображения, более плавную картинку в играх и даже "киношный" уровень звука через один кабель.

Некоторые пользователи даже не догадываются о разносторонних ролях HDMI, пишет SlashGear. Эксперты издания называют четыре неочевидных способа его использования.

1. Скрытый режим повышения производительности

Многие телевизоры сами по себе не включают расширенные HDMI-настройки. Но если активировать улучшенный формат, разъем начнет принимать сигнал высшего качества – например, с более широким цветовоспро­изведением или повышенным разрешением.

Видео дня

На разных брендах это называется по-разному:

Sony – Enhanced Format (Dolby Vision / 8K),

LG – HDMI Ultra HD Deep Color,

Hisense – Enhanced Format.

Включение этих опций помогает телевизору "выжать максимум" из подключенного устройства.

2. Автоматическое включение игрового режима

Благодаря HDMI 2.1 телевизор может автоматически переключаться в Game Mode при подключении игровой консоли (PlayStation или Xbox) или ПК.

Эта функция называется Auto Low Latency Mode (ALLM) и заметно снижает задержку ввода – особенно важно для динамичных игр.

3. Более плавное отображение спортивных трансляций и игр

Еще одно скрытое преимущество современных портов HDMI – возможность обработки более высоких частот обновления и динамической синхронизации кадров. Эти функции являются частью стандарта HDMI 2.1 и включают в себя такие возможности, как 4K/120 Гц и переменная частота обновления (VRR).

Многие современные игровые консоли и ПК уже поддерживают эти функции, но работают они только при условии, что HDMI-порт телевизора способен их обрабатывать. Именно поэтому важно подключать их к разъему стандарта HDMI 2.1 – не каждый порт на телевизоре поддерживает расширенные игровые возможности.

4. Звук кинематографического качества

Многие воспринимают HDMI исключительно как способ передать изображение на ТВ. Но некоторые HDMI-порты умеют передавать и высококачественный звук обратно – с телевизора на внешнюю аудиосистему. Эта опция называется eARC (enhanced Audio Return Channel).

Это избавляет от необходимости в дополнительных аудио-кабелях и раскрывает потенциал вашей домашней аудиосистемы.

Эксперты отмечают, что сейчас лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память компании будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Вас также могут заинтересовать новости: