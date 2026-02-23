Денисенко заявила, что у нее нет конкуренток на экране: 'Я очень особенная'

Женщина высказалась о новом поколении актрис.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко ("Крепостная", "Когда ты выйдешь замуж?") уверяет, что не боится профессиональной конкуренции.

Ведущая проекта "Тур звездами" спросила у артистки, чувствует ли она угрозу со стороны нового поколения украинских актрис, и та заверила, что таких эмоций у нее нет. Также Денисенко заверила, что не стала бы мешать коллегам реализовывать себя, ведь уверена в своих силах:

"Да у меня нет конкуренток. Не знаю, возможно, это будет звучать слишком самоуверенно, но мне кажется, что такого типажа, как у меня... Нельзя сравнить. Очень разные актрисы у нас. Даже с актрисами моего возраста... я не могу сказать, что они мне конкурентки. Потому что я действительно очень особенная, как и другие. Мы все очень особенный рабочий материал".

Как известно, прошлый год отметился для Натальи Денисенко рядом скандалов. Актриса дала интервью, в котором рассказала о своем разводе с актером-воином Андреем Фединчиком, заверив, что никогда ему не изменяла.

Видео дня

После этого бывшая подруга Денисенко, актриса Ксения Мишина, обвинила ее во лжи. Вскоре на интервью пошел и сам Фединчик, заявив, что жена изменила ему еще в браке.

Денисенко продолжает отвергать все обвинения. Сейчас она не скрывает своих отношений с бизнесменом Юрием Савранским.

