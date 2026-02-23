Бывший принц и герцог Йоркский был задержан в день своего 66-летия.

В парижском музее Лувр появилась провокационная инсталляция – активисты разместили на стене фотографию, на которой Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (бывший принц Эндрю) покидает полицейский участок после ареста, пишет The Guardian.

Как отмечается, акцию провела британская политическая кампания Everyone Hates Elon. Фото, где бывший принц сгорбившись сидит на заднем сиденье Range Rover, прикреплено к стене галереи в воскресенье. Под рамкой активисты разместили табличку с надписью: "He’s Sweating Now" ("Теперь он потеет") и датой – 2026.

Фотографию сделал фотограф агентства Reuters Фил Нобл после задержания Маунтбеттен-Виндзора в четверг в поместье Сандрингем. Его подозревают в ненадлежащем поведении на государственной должности. После ареста он провел 11 часов под стражей в полицейском участке.

Видео дня

В статье говорится, что бывшего принца задержали в день его 66-летия. Его подозревают в том, что во время работы торговым представителем Великобритании в 2001–2011 годах он якобы передавал конфиденциальную правительственную информацию осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну. Опубликованные в январе Министерством юстиции США электронные письма, как утверждается, свидетельствуют о передаче отчетов об официальных визитах.

Сам Эндрю ранее отрицал какие-либо нарушения в связи с делом Эпштейна. Его скандальные связи с финансистом в прошлом уже заставили его отказаться от королевских обязанностей, а в январе 2022 года его лишили королевских патронажей.

Арест бывшего принца

Напомним, что в связи с арестом бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, родного брата короля Чарльза III, полиция провела обыски по его адресам в Беркшире и Норфолке. Это был первый случай ареста бывшего принца на фоне многолетних обвинений в его связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Ранее Эндрю отрицал любые правонарушения.

Министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон, выступая от имени правительства в воскресенье, не исключила возможности проведения отдельного судебного расследования в отношении связей Эндрю с Эпштейном. Звучат также призывы исключить его из линии престолонаследия, где он сейчас занимает восьмое место.

Деятельность группы Everyone Hates Elon

Группа Everyone Hates Elon заявляет, что нацелена на "миллиардеров и их друзей-политиков", используя громкие перформансы. Ранее активисты размещали в Лондоне постеры с изображением футболистов Манчестер Юнайтед с надписью о том, что иммиграция сделала для города больше, чем "миллиардеры-уклоняющиеся от налогов". Это стало реакцией на заявления крупнейшего акционера клуба Jim Ratcliffe о "колонизации" Британии мигрантами.

Также активисты развернули большой баннер на площади Площадь Святого Марка в Венеции во время свадьбы Джеффа Безоса с призывом "если вы можете арендовать Венецию для свадьбы – можете платить больше налогов".

Вас также могут заинтересовать новости: