Кухар прокомментировала слухи о разводе с мужем

Танцовщица не стала подтверждать или опровергать разрыв.

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Екатерина Кухар отреагировала на слухи вокруг ее брака.

Ведущая программы "Тур звездами" заметила, что на премьеру фильма "МАВКА. Настоящий миф" танцовщица пришла без обручального кольца на пальце. Она прямо поинтересовалась у Екатерины, в каком состоянии находится сейчас ее брак с артистом балета Александром Стояновым, ведь пару давно не видели вместе. Кухар улыбнулась и коротко ответила:

"Из первых уст - я никого сейчас не пускаю за кулисы своей частной жизни".

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов - одна из самых известных пар украинского балета. Они познакомились еще в 2006 году во время работы в Национальной опере Украины и долгое время находились в отношениях без официального оформления брака.

Пара обвенчалась в церкви, а в 2018 году зарегистрировала брак в США, однако этот документ не признавался в Украине. Официально узаконить отношения в Украине они решили 15 сентября 2019 года - церемония состоялась в прямом эфире шоу "Танцы со звездами".

Вместе Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей - дочь Анастасию и сына Тимура (от предыдущего брака балерины). В течение последних лет в сети неоднократно появлялись слухи о кризисе в отношениях супругов, однако сами они долгое время не давали однозначных подтверждений разрыва.

