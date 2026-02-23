24 февраля в Киеве станет теплее, но погоду испортит дождь

Температура в столице повысится до +4°

Во вторник, 24 февраля, в Киеве будет относительно тепло, но мокро. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут +2°...+4°. Будет пасмурно и пройдет дождь.

Атмосферное давление сильно пониженное, но начнет постепенно расти, 741-744 мм ртутного столба. Ветер подует с запада, юго-запада, 5-10 м/с.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Ривне завтра пасмурно, ночью 0°, днем +2°, небольшой мокрый снег и дождь.

В Тернополе 24 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь, ночью 0°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег и дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег и дождь.

В Виннице завтра будет 0°...+2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Житомире во вторник ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -0°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+1°, мокрый снег и дождь.

В Одессе 24 февраля - пасмурно, температура ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью 0°, днем +7°, дождь.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем +1°, мокрый снег и дождь

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег и дождь

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +1°...+7°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +4°, дождь.

