Залужный: Остановить экономику РФ, переведенную на военные рельсы, практически невозможно

По мнению бывшего главнокомандующего ВСУ, в таких обстоятельствах экономику врага нужно уничтожать.

Украинцы ежедневно и еженочно ощущают последствия перевода российской экономики на военные рельсы и постоянное ее подпитывание. Для победы в войне такую экономику нужно уничтожать.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил во время выступления в Chatham House. Текст выступления был опубликован на сайте издания "Украинская правда".

Бывший главнокомандующий ВСУ уверен, что успех в войне на истощение высокой интенсивности, в условиях удешевления средств нападения и их высокой эффективности, зависит от устойчивости экономики и ее способности к постоянному подпитыванию. Другими словами, речь идет о способности поддерживать военный потенциал в течение длительного времени в условиях постоянных напряжений, сложной логистики, а также ускоренных технологических изменений.

"Именно экономика в совокупности с политической и общественной готовностью становится кровью войны. И именно она является главной целью противоборствующих сторон. Как сделать так, чтобы экономика привела к победе? Для этого в войне для экономики есть две стадии. Сначала ее переводят на военные рельсы, мобилизуют, а затем ее подпитывают", – отметил Залужный.

Он считает, что это самый сложный вызов современности для Украины.

Также он объяснил, что мобилизовать или перевести экономику на военное положение означает сделать так, чтобы "в результате проведенного комплекса мер планирование военного производства стало частью планирования военных операций и не зависело от внешних поставок":

"Видим ли мы это в России? Да. Есть все признаки, что российская экономика переведена на военные рельсы и является частью государственной политики. Последствия этого мы ощущаем уже каждый день и каждую ночь. Кстати, когда будем говорить о будущем, помните, что остановить такую военную машину почти невозможно. Ее можно только уничтожить".

По его словам, именно поэтому после каждой войны неизбежно происходила гонка вооружений.

При этом, как отмечает посол, традиционные оборонно-промышленные модели – централизованные заводы, длинные цепочки поставок, жесткие производственные циклы – уже не подходят к современным условиям. Потому что они не только создают большое количество критических уязвимостей, но и почти не способны адаптироваться к реальным оперативным условиям.

Экономика России: другие новости

По данным СМИ, экономика РФ не находится на грани немедленного обвала. Однако рост ВВП остановился, нефтяные доходы на фоне западных санкций сократились вдвое, а бюджетный дефицит быстро исчерпывает резервы.

Также считается, что экономика страны-агрессора застряла в том, что можно описать как "отрицательное равновесие". Она держится на плаву, но в то же время разрушает собственное будущее.

Специальный посланник Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан считает, что экономика России может приблизиться к "точке невозврата" в течение 2026 года из-за чрезмерного перекоса в пользу военного производства за счет гражданского сектора.

