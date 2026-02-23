'То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость': глава ДТЭК Тимченко о работе энергетиков

Энергетики компании ДТЭК работают в морозы и под риском новых ударов, устраняя последствия обстрелов и возвращая людям свет.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью американскому изданию The Press Democrat.

Он рассказал, что война нанесла значительный ущерб электростанциям страны. Бригады энергетиков работают днем и ночью, чтобы устранять повреждения, часто рискуя собственной безопасностью.

"То, что я вижу каждый день, – это не страх, а решимость. Люди возвращаются к работе после бессонных ночей во время атак, работают в мороз и под риском новых ударов. И несмотря ни на что – каждый день снова выходят на смену", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, на конференции по безопасности в Мюнхене Тимченко обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

