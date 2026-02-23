'Это единственный выход': первый президент Польши поддержал быстрое вступление Украины в ЕС

Лех Валенса подчеркнул, что Украина не может передавать свои территории России.

Украине не стоит соглашаться на мир любой ценой, считает первый президент независимой Польши (1990-1995 годов) Лех Валенса. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

"Ни в коем случае. Ни миллиметра назад. Украине тяжело, она страдает, но не может отступить, не может ничего отдать России. Ничего нельзя отдавать!", - сказал он в ответ на вопрос о предложениях Украине, звучащих в рамках мирных переговоров, об отказе от части территорий в обмен на гарантии безопасности.

У него спросили, поддерживает ли он вступление Украины в ЕС и НАТО, что может стать одной из гарантий безопасности. В ответ он сказал, что быстрое вступление Украины в ЕС – единственный выход, а другие пути стали бы плохими вариантами. Также Валенса напомнил, что именно поэтому во время своего президентства боролся за вступление Польши в ЕС и НАТО, иначе "с нами сделали бы то же, что сделали с Украиной". Он добавил, что "планировал сделать это вместе с Украиной, но не хватило второго срока".

Говоря о последствиях войны для России, он сказал, что мир должен помочь россиянам изменить политическую систему, потому что если этого не сделать, то через несколько лет ситуация может повториться, даже если сейчас Украина выиграет войну.

"Россия – это не Путин и не Сталин, это политическая система. Мы должны помочь России изменить эту систему. Если этого не сделаем, даже если Украина выиграет войну, через десять лет Россия поднимется, и нашим внукам придется снова с ней воевать. Лидер России не может находиться у власти более двух каденций и дольше чем по пять лет каждая. Если бы в свое время Сталин, а теперь Путин имели только две пятилетние каденции, они никогда бы не создали такой угрозы для мира", - сказал он.

В контексте распада России на более мелкие государства он подчеркнул, что народы России должны заботиться о памяти своих предков, должны поинтересоваться, что россияне делали с лидерами таких народов.

Мирные переговоры

Напомним, что вступление Украины в ЕС обсуждается в ходе трехсторонних мирных переговоров. По данным СМИ, Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз в ближайшие годы.

