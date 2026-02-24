Мерц заявил, что Украина достигла в феврале удивительных территориальных успехов, - The Independent

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили 300 кв. км на юге страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что борьба Украины против атак России была более эффективной, чем об этом часто говорили, сославшись на неожиданные территориальные достижения этого месяца, пишет The Independent.

"В феврале украинские силы обороны достигли удивительных территориальных успехов, а российская экономика скрипит под тяжестью санкций и войны – больше, чем мы иногда можем предположить из собственных СМИ", – заявил Мерц.

Издание также поделилось данными военного командования о том, что Украине удалось восстановить контроль над 400 кв. км территории. Указывается, что украинским войскам удалось взять под контроль восемь населенных пунктов.

Видео дня

В статье упоминается, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили 300 кв. км на юге страны.

Издание отметило, что Украина нанесла удар по ключевому российскому нефтяному объекту, применив дроны в понедельник, 23 февраля. Это произошло всего через несколько часов после того, как Венгрия наложила вето на новый пакет европейских санкций против Москвы.

В статье упоминается заявление Службы безопасности Украины о том, что станция, местонахождение которой пока неизвестно, была ключевым объектом нефтепровода "Дружба", который поставляет нефть в Восточную Европу.

Издание напомнило, что поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через "Дружбу" были прекращены с 27 января, когда Киев заявил, что российский беспилотник поразил оборудование нефтепровода в Украине.

Однако Словакия и Венгрия заявляют, что Украина несет ответственность за длительное прекращение поставок.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Foreign Policy отметило, что российский диктатор Владимир Путин приложил немало усилий, чтобы убедить мир в неизбежности поражения Украины, хотя это и не соответствует действительности. Издание подчеркнуло, что наибольший успех главы Кремля был достигнут не на фронте, а в борьбе за влияние на общественное мнение. Подчеркивается, что именно после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп перешел от требований немедленного прекращения огня к давлению на Киев, чтобы Украина отдала остальную часть Донбасса. По мнению издания, это произошло из-за ошибочного мнения Трампа, что Россия точно победит.

Также мы писали, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в Chatham House высказал мнение, что ни у одной страны мира нет сейчас достаточной военной силы, чтобы как-то помешать войне в Украине. Залужный отметил, что сейчас существует роботизированная kill zone, глубина которой составляет не менее 25 километров. Он добавил, что возможность уничтожать логистику постоянно растет. Залужный поделился, что это приводит к невозможности использования так называемой тыловой зоны вглубь до 50 километров. Также бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что опыт России и Украины показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне уже полностью исчерпал себя.

Вас также могут заинтересовать новости: