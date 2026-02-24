Длиннее синего кита и 'пьет' туман: это растение называют 'живым ископаемым', и вот почему

Внешне вельвичия выглядит как едва живое растение.

На первый взгляд, вельвичия является одним из самых хаотичных творений природы. Несколько уважаемых биологов XIX века называли это растение самым уродливым в мире, но отмечали его скрытые достоинства, пишет BBC Wildlife Magazine.

Как появилось название растения

Растению вельвичия/вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) дал название английский ботаник и путешественник Джозеф Гукер. Он назвал этот род в честь его первооткрывателя, доктора Фридриха Вельвича, а mirabilis означает "удивительная".

Что известно о вельвичии

В издании поделились, что вельвичию часто называют "живым ископаемым". Это растение растет только в пустыне Намиб. Оно успешно адаптировалось к одной из самых суровых сред обитания на планете

Видео дня

Отмечается, что внешне вельвичия выглядит как едва живое растение. Тем не менее, оно известно в первую очередь своей невероятной живучестью.

У вельвичии длинный стержневой корень, который может проникать в древние пустынные почвы на глубину более 30 метров. Над поверхностью находится всего около 30 сантиметров растения, которые в основном состоят из двух запутанных листьев.

Листья вельвичии могут достигать до 90 см в ширину. Они непрерывно выходят с обеих сторон двухлопастной кроны.

В зависимости от местных условий, а также от воздействия песчаных ветров и хищничества многих видов, включая черного носорога, эти листья достигают различной длины, прежде чем расколоться и износиться. Иногда они вытягиваются на более чем 6 метров в пустыню, как щупальца морского существа. Интересно то, что возраст некоторых вельвичий оценивается в 1500-2000 лет.

Как вельвичия приспособилась к жизни в пустыне

В издании рассказали, что для выживания в суровых условиях пустыни вельвичия использует множество хитростей. Эти растения часто растут группами или линейными рядами, а их простертые кусты отображают подземные водотоки, к скрытым водоемам и рекам которых они добираются с помощью глубокого стержневого корня.

Кроме того, вельвичия способна "пить" туман. Когда на листьях у основания образуется конденсат, роса направляется к центру растения.

Также в издании добавили, что листья этого растения покрыты с обеих сторон тысячами микроскопических пор, называемых устьицами, которые у большинства растений открываются на нижней стороне листа. Вельвичия использует эти поры, чтобы "вдыхать" насыщенный воздух в течение ночи, а затем закрывает их, как только день начинает нагреваться.

В Австралии есть растение, которое прожило 43 тысячи лет

Ранее в Forbes рассказали о королевской ломации (Lomatia tasmanica), которая находится в в тропических лесах юго-западной австралийской Тасмании. Это растение сохранилось уже десятки тысяч лет, но оно не живет вечно единственным стволом, а веками создает клоны.

Каждое дикое растение королевской ломации, живущее сегодня, является генетически идентичным. Это примерно 500-600 стеблей, разбросанных примерно на 1,2 километра. Авторы отмечают, что этот вид не дает жизнеспособных семян или плодов. Вместо этого он размножается исключительно путем вегетативного клонирования.

Вас также могут заинтересовать новости: