Длиннее синего кита и 'пьет' туман: это растение называют 'живым ископаемым', и вот почему

На первый взгляд, вельвичия является одним из самых хаотичных творений природы. Несколько уважаемых биологов XIX века называли это растение самым уродливым в мире, но отмечали его скрытые достоинства, пишет BBC Wildlife Magazine.
Как появилось название растения
Растению вельвичия/вельвичия удивительная (Welwitschia mirabilis) дал название английский ботаник и путешественник Джозеф Гукер. Он назвал этот род в честь его первооткрывателя, доктора Фридриха Вельвича, а mirabilis означает "удивительная".
Что известно о вельвичии
В издании поделились, что вельвичию часто называют "живым ископаемым". Это растение растет только в пустыне Намиб. Оно успешно адаптировалось к одной из самых суровых сред обитания на планете
Отмечается, что внешне вельвичия выглядит как едва живое растение. Тем не менее, оно известно в первую очередь своей невероятной живучестью.
У вельвичии длинный стержневой корень, который может проникать в древние пустынные почвы на глубину более 30 метров. Над поверхностью находится всего около 30 сантиметров растения, которые в основном состоят из двух запутанных листьев.
Листья вельвичии могут достигать до 90 см в ширину. Они непрерывно выходят с обеих сторон двухлопастной кроны.
В зависимости от местных условий, а также от воздействия песчаных ветров и хищничества многих видов, включая черного носорога, эти листья достигают различной длины, прежде чем расколоться и износиться. Иногда они вытягиваются на более чем 6 метров в пустыню, как щупальца морского существа. Интересно то, что возраст некоторых вельвичий оценивается в 1500-2000 лет.
Как вельвичия приспособилась к жизни в пустыне
В издании рассказали, что для выживания в суровых условиях пустыни вельвичия использует множество хитростей. Эти растения часто растут группами или линейными рядами, а их простертые кусты отображают подземные водотоки, к скрытым водоемам и рекам которых они добираются с помощью глубокого стержневого корня.
Кроме того, вельвичия способна "пить" туман. Когда на листьях у основания образуется конденсат, роса направляется к центру растения.
Также в издании добавили, что листья этого растения покрыты с обеих сторон тысячами микроскопических пор, называемых устьицами, которые у большинства растений открываются на нижней стороне листа. Вельвичия использует эти поры, чтобы "вдыхать" насыщенный воздух в течение ночи, а затем закрывает их, как только день начинает нагреваться.
В Австралии есть растение, которое прожило 43 тысячи лет
Ранее в Forbes рассказали о королевской ломации (Lomatia tasmanica), которая находится в в тропических лесах юго-западной австралийской Тасмании. Это растение сохранилось уже десятки тысяч лет, но оно не живет вечно единственным стволом, а веками создает клоны.
Каждое дикое растение королевской ломации, живущее сегодня, является генетически идентичным. Это примерно 500-600 стеблей, разбросанных примерно на 1,2 километра. Авторы отмечают, что этот вид не дает жизнеспособных семян или плодов. Вместо этого он размножается исключительно путем вегетативного клонирования.