Первое растение в списке окажется под санкциями уже с марта этого года.

В Нижегородской области Российской Федерации на местном законодательном уровне появится список "растений-иноагентов". Сюда будут вносить чужеродные виды, угрожающие экологии и здоровью людей.

Издание vokrugsveta пишет, что соответствующий законопроект уже рекомендован профильным комитетом для второго чтения. После принятия закона, термин "растение-иноагент" будет официально закреплен в области. Правительство региона начнет формировать перечень таких "иноагентов".

Первым в списке должен стать борщевик Сосновского. Это ядовитое растение быстро распространяется, может вытеснять местные виды и вызывать на коже человека серьезные ожоги.

Владелец земли, на которой обнаружат такого "иноагента", будет обязан его уничтожить. Более того, за лояльное отношение к "иноагентам" в растительной форме аграриев будут наказывать штрафами.

Так, уже с 1 марта 2026 года по всей России вступает в силу закон, по которому фермеры должны бороться с опасной растительностью. В противном случае им выпишут штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Таким образом, с помощью "иноагентов" можно будет и частично обеспечить поступления в бюджет.

Урожай в России - последние новости

Только за 2025 год Россия украла с временно оккупированных территорий Украины более 2 миллионов тонн зерна. Для того, чтобы незаконно продавать его за границу, оккупанты создали целый "теневой" зерновой флот. Почти половину – 40% украденного зерна – отправили в Египет. Покупателей находили даже в Европе.

В целом в этом году страна-агрессор соберет меньший урожай пшеницы – в пределах 86–87 млн тонн по сравнению с прошлыми 90 млн тонн. Однако такое сокращение, по ожиданиям, соответствует общемировым тенденциям уменьшения урожая на 7–8%.

