Саливанчук раскрыла, как ей удается поддерживать форму

Актриса говорит, что позволяет себе есть только один раз в день.

40-летняя украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук ("Райское место") рассказала, как поддерживает свое тело в форме.

В интервью BLIK.ua артистка рассказала о том, что много занимается спортом и получает от этого истинное удовольствие. Говоря о питании, Саливанчук отметила, что не отказывает себе в вкусностях, потому что всегда ест только один раз в день:

"Я ем все, что душе угодно. Но я ем один раз в день, в обед. Утром вообще не люблю есть. Никогда. Потому что если завтракаю, то потом весь день голодна".

Актриса отметила, что в ее диете нет никаких запретов, поэтому она может покупать как сладости, так и фастфуд. "У меня нет такого, что "ой-ой-ой, я этого не съем". Если хочу - ем, но в меру. Потому что больше уже не могу, похудела, у меня уже уменьшился желудок", - пояснила она.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, недавно Анна Саливанчук заявила, что хочет сниматься в украинских исторических фильмах, но ее не берут в такие проекты из-за того, что она имеет "слишком современный" образ.

"Мою внешность не очень любит украинское кино, потому что я для них слишком красивая, слишком яркая. Недавно говорю своему товарищу: "Почему меня не берут на эту историческую картину? Почему ты меня даже на пробы не позвал?". А он: "Ты слишком современная, ты не можешь сниматься в исторической картине", - сказала актриса в интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: