Новый теракт? В Николаеве из-за взрыва пострадали полицейские, двое - в тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь правоохранителей.

В Николаеве прогремел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.

Об этом заявил Иван Выгивский, глава Национальной полиции Украины. По его словам, сегодня, 23 февраля, в 18:10 в городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.

"В результате пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили", – сообщил он.

Выгивский добавил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь правоохранителей.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", – заявил глава полиции.

Дополнено: Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялись первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве.

"Пострадали сотрудники Национальной полиции – семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте", – написал он.

Кроме того, глава государства добавил, что поручил Национальной полиции и Службе безопасности Украины информировать общество о необходимых деталях.

В свою очередь, глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина" отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Уточняются детали о том, что именно стало причиной взрыва.

"Больше всего меня сейчас интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", – сказал он.

Теракт против полицейских во Львове

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы. Погибла 23-летняя полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.

Сегодня, 23 февраля, в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения для 33-летней жительницы Костополя Ривненской области, которую подозревают в совершении теракта. Речь идет об аресте без права внесения залога.

По словам женщины, она не знала, что было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина.

Она рассказала, что куратор вышел с ней на связь более недели назад и пообещал две тысячи долларов. Женщина сказала, что согласилась, ведь у нее были долги. Впрочем, уточнила, что если бы знала о содержимом пакета, никогда бы так не поступила.

