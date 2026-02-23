Российский пленный, который держал позицию вместе с ВСУ, вступил в РДК

После ранения и сдачи в плен мужчина более двух месяцев находился на украинской позиции.

Российский военный, который прошел путь от вторжения до украинского плена, решил встать на защиту Украины. Об этом рассказали бойцы подразделения "Барс" и "К2" в интервью Алине Шеремете.

Как пишет издание "Милитарный", Сычев проходил службу в 242-м мотострелковом полку армии РФ. Ранее он служил в Армении, а после конфликта с офицером оказался под судом. Чтобы избежать приговора, согласился подписать контракт и отправиться на войну против Украины. Во время одной из штурмовых операций группе Даниила приказали захватить украинскую позицию, заверив, что она якобы оставлена. На самом деле оборона продолжалась. В бою мужчина получил ранение, большинство его товарищей погибли.

Столкнувшись с украинскими военными, он принял решение сложить оружие. После этого россиянин оставался на украинской позиции почти два с половиной месяца. Он помогал обустраивать укрепления, выполнял бытовые задачи и участвовал в обороне.

По словам украинских бойцов, мужчина ни разу не пытался сбежать.

"К ним относятся как к грязи. А у нас он увидел, какое отношение к нашим", - рассказал один из бойцов в интервью.

По данным портала "Милитарный", Сычев объяснил, что остаться вместе с украинскими военными его побудило осознание одного факта: российское командование отдало приказ не брать пленных. То есть подразделениям фактически было приказано не оставлять в живых тех, кто сдается или уже находится в плену.

РДК – это формирование, созданное из россиян, которые выступают против политики Кремля и участвуют в боях на стороне Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что на сторону Украины перешел россиянин из подразделения "Рубикон". Военнослужащий сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить", после того как стал свидетелем военных преступлений РФ, в частности убийства гражданского ребенка в Купянске

Показательным стал случай на Лиманском направлении: оккупант обклеил дом табличками с просьбой сдаться в плен, после обнаружения аэроразведкой операторы дронов вывели оккупанта.

