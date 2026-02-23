Графики отключений света 24 февраля: когда украинцы будут без электроэнергии во вторник

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики советуют украинцам узнавать актуальное время и объем отключений на официальных ресурсах облэнерго в соответствующем регионе.

В "Укрэнерго" также призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графикам.

Как писал УНИАН, в ночь на воскресенье россияне нанесли очередной удар по объектам энергосистемы Украины. Тогда основной целью были Одесская и Николаевская области.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что врагу не удалось достичь той цели, которую он перед собой ставил, массово обстреливая объекты энергосистемы Украины зимой и в последние разы 22 и 23 февраля.

На фоне российских обстрелов премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна останавливает экстренные поставки электроэнергии в Украину.

