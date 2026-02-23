'Впихнуть невпихуемое': эксперт о новом изобретении оккупантов под названием 'Культиватор'

По словам Коваленко, это очередная попытка оккупационных войск компенсировать дефицит реактивных систем залпового огня.

В России представили очередной "гомункулус" – наземный роботизированный комплекс (далее – НРК) "Культиватор". Об этом написал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он отметил, что речь идет об НРК с двумя авиационными блоками УБ-32-57 с 32 направляющими для 57-миллиметровых неуправляемых ракет (НАР). Максимальная дальность его стрельбы – более 4 километров, а "эффективная" – 2 км.

"Собственно, очередная попытка РОВ (российских оккупационных войск, – ред.) компенсировать дефицит РСЗО (реактивных систем залпового огня, – ред.), путем попытки впихнуть невпихуемое. Казалось бы, сама идея легкой РСЗО на базе НРК вполне работоспособна, но всегда есть нюанс и это, как обычно, – отсутствие технологической составляющей такого решения", – пояснил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что эффективность 57-мм неуправляемых ракет "с разбросом по цели с точностью "куда-то туда" уже хорошо всем известна. и добавить к этому просто нечего".

По его словам, решением проблемы точности и разброса могло бы стать создание управляемого снаряда. Но "для таких гомункулусов это дорого и не скрепно", утверждает эксперт:

"Интересно, сколько на поле боя продержится этот агрегат, с учетом его дальности стрельбы и наличием kill-zone по 10-15 км? Хотя, если его создали для того, чтобы подгонять в спину штурмующие толпы чмобиков, то тут без вопросов – то, что нужно".

В остальном же, добавил он, "деградация "второй" армии в мире во всей красе".

"Ведь именно этим они хвастаются. А куда пропали БМ-21 "Град", "Ураган", "Смерч"? Вопрос риторический", – отметил Коваленко.

Эксперт добавил, что по выставкам россияне возят 17-ти летнюю РСЗО "Сарма", а "на фронт передают северокорейские 107-мм РСЗО Type-75, кустарную переносную РСЗО "Козерог BRT". Теперь список пополнил и "Культиватор".

Российские разработки на войне против Украины

Как сообщалось ранее, в России разрабатывают радиоуправляемый аэродром для дронов на гусеничном шасси под названием "Муравей".

Аналитики Defense Express отметили, что подобные "аэродромы" на базе НРК "Муравей" российские силы испытывают по крайней мере с февраля прошлого года. Разработку уже применяют непосредственно на поле боя.

