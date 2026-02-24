Почему собаки кладут лапы на человека: дрессировщица объяснила, что означает этот жест

Этим жестом собака может как проявлять свою любовь к хозяину, так и сообщать ему о своих потребностях.

Большинство владельцев собак, вероятно, сталкивались с тем, что их собака кладет лапы. Эксперт объяснил, что именно ваша собака может пытаться вам этим сказать, пишет Southern Living.

Издание отметило, что владельцы собак получают множество неожиданных преимуществ. В частности, исследования показывают, что выгул собаки способствует повышению уровня счастья как у животного, так и у владельца.

Также собаки умеют показывать свою любовь и чувствуют, когда у хозяина плохое настроение, и пытаются его улучшить.

Эксперт по поведению животных объяснила, что же означает у собаки жест класть лапы на человека:

1. Демонстрируют любовь

Если ваша собака кладет на вас лапу, это может быть ее способ сказать: "Я люблю тебя".

"Кладя на вас лапу, когда вы ее гладите, она продолжает контакт и отвечает взаимностью", – объяснила тренер собак-помощников Ребекка Форрест.

2. Животное обеспокоено

Хотя этот поступок можно интерпретировать как проявление любви, то, что ваша собака лапает вас, также может быть связано со многими другими чувствами, включая тревогу.

"Обратите внимание на остальную часть языка тела вашей собаки", – советует Форрест.

Добавляется, что если ваш щенок проявляет признаки тревоги, "такие как цоканье губами, зевание и прижатые уши", это может означать, что он чувствует себя неуверенно и ищет любви.

3. Домашний питомец голоден

Признаки того, что ваша собака голодна, могут включать кружение, лай или толкание миски с едой, пристальное наблюдение за вами и следование за вами, лизание и жевание предметов, повышенную бдительность или скуление.

4. Собака что-то хочет

Когда собака кладет на вас лапы, она может пытаться сообщить вам, что хочет поиграть, ей нужно в туалет, нужно наполнить миску водой или она хочет игрушку, которая находится вне ее досягаемости.

Обычно вы сможете точно расшифровать, что ваша собака пытается вам сказать, исходя из ее поведения.

Издание отмечает, что зная, почему ваша собака кладет на вас лапы, вы сможете лучше общаться со своим четвероногим другом.

Интересные факты о собаках

