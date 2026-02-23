Кейт Миддлтон появилась на BAFTA с редкой королевской реликвией (видео)

Кейт Миддлтон снова покорила красную дорожку BAFTA Film Awards 2026, выбрав для выхода платье Gucci и редкий ювелирный аксессуар из королевской коллекции.

Как пишет Glamour, принцесса выбрала для выхода Queen Mary Choker Bracelet, созданный в 1920-х годах для жены короля Георга V. Он изготовлен в стиле арт-деко из бриллиантовых планок в платине. В истории украшение использовалось как чокер и браслет, и со временем стало выбором для самых торжественных мероприятий.

Королева-мать Елизавета носила браслет до 2002 года, но после ее смерти его унаследовала Елизавета II. Кейт впервые примерила браслет на государственном банкете в Китае в 2015 году, а затем появлялась с ним на нескольких мероприятиях.

В этом году украшение сияло на запястье Миддлтон во время церемонии BAFTA, сочетаясь с ее бледно-розовым платьем и серией бриллиантовых сережек Greville, подаренных королеве Елизавете на свадьбу с принцем Филиппом.

