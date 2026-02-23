Украина может встать на путь победы: Залужный объяснил роль ракет в войне на истощение

В войне на истощение самым ценным средством останутся ракеты - как для нападения, так и для защиты в составе ПВО.

Ракеты могут значительно изменить возможности Украины в войне с Россией и стать тем средством, которое поможет встать на путь победы.

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил во время выступления в Chatham House. Текст выступления опубликован на сайте интернет-издания "Украинская правда".

Роль ракет в войне на истощение

Как отметил бывший главнокомандующий ВСУ, ракеты остаются в зоне активного использования, несмотря на значительную стоимость в производстве.

Вместе с тем, он отмечает, что функциональное назначение ракет из чисто военного применения изменилось. Теперь ракеты используются в так называемом "ракетном терроре", предназначенном для нанесения ударов по экономическим мощностям государства.

"Вероятно, этот вид вооружения останется самым дорогостоящим в войне на истощение, не только из-за стоимости производства, но и из-за невозможности на нынешнем этапе применять другие решения для защиты, кроме противоракетных систем, которые, конечно, будут дороже самих средств нападения", - подчеркнул Залужный.

По его мнению, ограниченное количество производства ракет всегда будет давать прогнозируемые потребности средств ПВО, которые с правильной тактикой применения могут принести результат с ограничением эффекта истощения.

Как появление большого количества ракет в арсеналах Украины повлияет на ход войны

"Конечно, уже само наличие таких ракет побуждает противника к необходимости иметь больше дорогих систем ПВО, что будет достаточно ощутимо для экономики. Именно поэтому некоторые достаточно осторожно относятся к возможности Украины иметь такое вооружение. Потому что это действительно путь к нашей победе, а также часть забытой теории неядерного сдерживания", - считает Залужный.

Использование ракеты "Фламинго"

Как сообщал УНИАН, в результате попадания украинской крылатой ракеты "Фламинго" был выведен из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят российские баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие.

"Фламинго" попала в гальвано-штамповочный цех, где изготавливаются элементы корпуса ракет, а также осуществляется гальваническая обработка других деталей. Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели.

