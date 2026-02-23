Эксперты назвали шесть смартфонов, которые смело можно покупать б/в в 2026 году

Это не только способ сэкономить, но и шанс получить устройство с отличной камерой, мощным процессором и долгой поддержкой без переплаты за новинку

В условиях дефицита памяти и других компонентов цены на смартфоны в 2026 году прогнозируемо вырастут на 20-30%. Бюджетные модели пострадают сильнее всего, а стабилизация рынка ожидается не ранее 2028 года.

В связи с этим эксперты советуют рассмотреть покупку подержанных или восстановленных смартфонов. Издание BGR выбрало шесть телефонов в разных ценовых категориях, которые смело можно покупать б/у благодаря длительной поддержки ПО и мощному железу.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro выступает "золотой серединой" в линейке Apple. Титановый корпус, чипсет A17 Pro, разъем USB-C и камера 48 мегапикселей делают его актуальным на годы вперед, предлагая премиум-возможности значительно дешевле новых моделей

Единственный момент – внимательно проверяйте состояние аккумулятора при покупке. Некоторые пользователи iPhone 15 Pro жаловались на преждевременное снижении максимальной емкости аккумуляторов.

Google Pixel 9 Pro

Поклонникам "чистого Android" этот смартфон должен понравиться. У него впечатляющая OLED-панель, мощная система камера с передовой вычислительной фотографией на базе ИИ и премиальное качество сборки.

Единственный недостаток – процессор Tensor G-серии. Его нельзя назвать медленным, но он не дотягивает до флагманских решений Apple, Qualcomm или MediaTek. Хотя в повседневных задачах вы вряд ли заметите разницу.

Galaxy S24 Ultra

Флагман Samsung все еще остается одним из самых технологичных Android-смартфонов на рынке. Топовый экран, впечатляющая камера и программное обеспечение One UI – сильные стороны этой модели.

Устройство также отличается емким аккумулятором и поддержкой быстрой зарядки, что делает ее удобной для активного использования. А еще есть стилус S Pen, позволяющий делать заметки и рисовать.

OnePlus 13

Смартфон, который во многих обзорах называют "топ за свои деньги": флагманский чип Snapdragon, яркий 120-Гц дисплей, невероятная автономность и премиальный дизайн. Камеры неплохие, но похуже чем у конкурентов.

Устройства OnePlus также любят за быструю зарядку (OnePlus 13 заряжается от 0 до 100% по проводу примерно за 35 минут) и оболочку Oxygen OS.

OnePlus Open

Недешевый в новом состоянии, однако на вторичном рынке его можно найти выгодно – особенно если хочется складной телефон с качественным экраном и мощной начинкой.

Технология многозадачности позволяет комфортно использовать до трех приложений одновременно на 7,82-дюймовом экране, обеспечивая работу с "плавающими" окнами, быстрый сплит-экран и удобное управление жестами.

iPhone 16

Одна из самых удачных моделей iPhone последних лет с хорошим балансом между ценой и функциям. Телефон предлагает высокую производительность, улучшенную камеру и целый день автономности.

На вторичном рынке iPhone 16 может стать особенно выгодной покупкой при хорошем состоянии аккумулятора и корпуса.

Ранее обозреватели назвали четыре лучших смартфонов прямо сейчас до 8000 грн. Все чаще в бюджетных моделях можно найти AMOLED-панель, емкую батарею, приличные камеры и современное ПО.

Если верить утечкам, Apple уже в начале марта выпустит iPhone 17e. Бюджетный телефон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

