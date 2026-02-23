Закон о легализации криптовалют уже "дождался" своего принятия в парламенте не менее двух лет, отметил глава Национального банка Украины.

Чтобы легализовать криптовалюту в Украине, необходимо принять закон, который должен учитывать европейские правила и распределить полномочия между регуляторами. В НБУ ожидают, что до конца первого полугодия парламент может получить доработанный законопроект. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в подкасте с советником министра обороны Украины Сергеем Стерненко.

По его словам, ключевым условием легализации криптовалют является принятие соответствующего закона, над которым сейчас активно работает парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности. Он отметил, что результат этой работы уже ощутим.

"Я надеюсь, что до конца первого полугодия парламент увидит уже доработанный законопроект. Если все сложится как положено, то можем получить соответствующее результативное голосование. Этот законопроект будет учитывать соответствующие европейские директивы", - сказал Пышный.

Видео дня

По его словам, документ также будет предусматривать распределение регуляторных полномочий между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Это большой структурный проект, который, по моему мнению, уже ждет своего принятия не менее двух лет, потому что крипторынок существует. Это как слон в комнате", - добавил глава НБУ.

Криптовалюта в Украине – главные новости

Как писал УНИАН, в сентябре 2025 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации криптовалюты в Украине и определении правил ее налогообложения. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что налоги на доход от криптовалют будут общими и составят 23% от прибыли (НДФЛ и военный сбор). При этом он подчеркнул, что ко второму чтению законопроект претерпит значительные изменения.

Сейчас документом предусматривается определение правового статуса виртуальных активов, а также введение механизмов налогообложения операций с виртуальными активами, в частности прибыли от их продажи.

В июне прошлого года народные депутаты зарегистрировали законопроект, который дает право Национальному банку включать виртуальные активы в резервы Украины. Инициаторы законопроекта считают, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации.

Вас также могут заинтересовать новости: