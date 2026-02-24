Как уменьшить усталость и вздутие живота во время авиаперелетов: врачи назвали 5 важных шагов

Известно, что во время полета на большой высоте давление воздуха в салоне меняется.

Длинные перелеты часто кажутся идеальной возможностью, чтобы разобраться с накопившимися письмами в почтовом ящике или наконец прочитать книгу. Однако многие пассажиры быстро устают во время полета. Поэтому эксперты объяснили, почему во время авиаперелетов возникает чувство тяжести и истощения, а также как с этим бороться, пишет The Mirror.

"Когда мы выходим из привычного режима во время полета, это нарушает привычный ритм нашего организма. Например, вы можете быть не привычны есть так рано утром, когда в самолете подают завтрак, и вам могут подать что-то, что вы обычно не едите, например омлет. Таким образом, влияние обоих этих факторов вместе - употребление пищи, к которой вы не привыкли, и употребление пищи после того времени, когда вы обычно едите - может нарушить пищеварение и способствовать вялости", - отметил доктор Асима Ханиф, врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании.

В то же время гастроэнтеролог из Nuffield Health в Хейвордс-Хит, доктор Марк Остин согласился со словами коллеги.

"Если вы летите в необычное время суток, это может повлиять на ваше физиологическое состояние, вызвать выделение гормонов стресса и вызвать чувство голода, вздутие живота и дискомфорт", - добавил он.

Остин также подчеркнул, что многие люди не могут нормально выспаться в самолете, а недосыпание оказывает значительное влияние на пищеварение и самочувствие.

"Во время полета на большой высоте давление воздуха в салоне меняется, а уровень кислорода снижается, что, в свою очередь, может повлиять на пищеварение и уровень энергии. Кроме того, воздух в салоне кондиционируется, но он также достаточно сухой, поэтому люди часто замечают, что их кожа становится сухой и могут испытывать обезвоживание, что также может способствовать усталости", - объяснил Ханиф.

Кроме того, Остин отметил, что нужно быть осторожными с употреблением алкоголя во время полета на высоте, ведь его эффект может усилиться и оказать очень негативное влияние на организм человека.

"Мы часто видим в новостях людей, которые внезапно становятся неконтролируемыми, иррациональными или трудными в общении, когда они выпивают в самолете. Алкоголь вызывает обезвоживание, нарушение сна, а также может оказать значительное влияние на мышцы в нижней части пищевода, поэтому он может увеличить риск таких явлений, как рефлюкс. Кроме того, это калорийный продукт, и большое количество сахара может вызвать изменения уровня сахара в крови, что может повлиять на реакцию вашего организма на такие ситуации", - отметил гастроэнтеролог.

Также врач высказался по поводу употребления кофе во время авиаперелета.

"Когда вы путешествуете через часовые пояса, ваш организм может быть чрезвычайно сбит с толку относительно того, который сейчас час дня или ночи, и если вы употребляете кофеин, который является стимулятором, это может стать очень сложным и фактически удлинить влияние джет-лага", - предупредил Остин.

Как избежать чувства усталости во время следующего полета

Избегайте стимуляторов

"Разумным решением будет избегать таких раздражителей, как алкоголь, кофе или кофеин, перед полетом и во время него", - рекомендует доктор Остин.

Откажитесь от тяжелых блюд

"Выбирайте легкие и сбалансированные блюда, а не те, которые содержат много крахмала и углеводов. Блюда, содержащие белок и овощи, будут иметь меньшее влияние на ваш организм", - добавил Ханиф.

Вместо этого перекусывайте

"Если вы не испытываете сильного голода, лучше перекусить, чем есть большие порции еды. Возьмите с собой на борт самолета фрукты, орехи и семечки", - советует Остин.

Обеспечьте себя жидкостью

"Старайтесь выпивать стакан воды или полбутылки воды каждый час", - отметил гастроэнтеролог.

Разминайте ноги

"Каждые два-три часа вставайте и прогуляйтесь по салону. Движение может помочь рассеять часть газов, если у вас появляются симптомы вздутия живота, а также облегчить прохождение пищи через кишечник", - объяснил Остин.

Другие советы туристам

