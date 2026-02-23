Выглядит как веточка и пара сухих листьев: это насекомое - мастер маскировки

Как и большинство богомолов, он поедает свою добычу ещё живой, обычно сначала кусая за голову или грудь.

Чёртов цветок - один из самых крупных видов богомолов и пагубное влияние этого энтомологического суперзлодея ограничивается его восточноафриканским ареалом обитания. Об этом пишет discoverwildlife.

"Неизвестно, есть ли у него тайное логово (хотя, конечно, в этом и заключается особенность тайных логов), но нет сомнений, что он мастер маскировки", - сказано в статье.

Отмечается, что он бывает самых разных цветов - зелёный, коричневый и розовый, сливаясь с местной растительностью и поджидая пролетающих мимо жертв, таких как мухи, бабочки, мотыльки, - и при этом не использует яд.

Видео дня

Интересно, что как и большинство богомолов, он поедает свою добычу ещё живой, обычно сначала кусая за голову или грудь. Он полагается на силу и хватку, используя внутренние края передних лап - покрытые острыми шипами - как колючие ловушки. Если он поймал добычу, то побег становится практически невозможным, а попытки бесполезными.

Другие интересные животные

Гигантская сифонофора (Praya dubia) вырастает более чем до 40 метров в длину и обитает в холодных водах на глубине 50-200 метров. Это колониальное животное, то есть на самом деле это длинная цепочка особей. Каждая из них выполняет свою особую роль - одни жалят и захватывают пищу, другие переваривают и распространяют питательные вещества по всей колонии, а остальные отвечают за размножение.

Вас также могут заинтересовать новости: