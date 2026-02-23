Какие приборы никогда не стоит оставлять без присмотра: эксперты назвали 5 самых опасных

Несмотря на эффективность этих приборов, они требуют внимания.

Бытовая техника значительно облегчает жизнь, однако это не означает, что она полностью безопасна. Поэтому эксперты назвали пять приборов, которые ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра во время работы, передает Southern Living.

Сушилка

Вентиляционное отверстие сушилки может забиться ворсом и вызвать пожар, поэтому лучше не включать ее, если вас нет дома, предупредил лицензированный электрик Марк Галберг.

"Сушилка для белья, без сомнения, является самым большим виновником пожаров в домах, вызванных бытовыми приборами. Я говорю нашим клиентам, что если вы собираетесь в магазин или ложитесь спать, просто подождите, прежде чем запускать цикл; не стоит рисковать пожаром, когда никого нет рядом, чтобы почувствовать запах дыма", - отметил эксперт.

Обогреватели

Обогреватели являются эффективным решением в холодные зимние месяцы, однако не стоит их оставлять включенными, если вы вышли из дома.

"Они потребляют большое количество электроэнергии, что может привести к перегреву старых электропроводов в стенах, не вызывая сразу срабатывания автоматического выключателя. Если вы не находитесь в комнате, чтобы почувствовать, как она нагревается, или увидеть, не перевернулся ли обогреватель, его нужно выключить", - добавил Галберг.

Тостеры

Несмотря на небольшие размеры, тостеры все равно нужно тщательно контролировать и не оставлять без присмотра, советует специалист по бытовой технике Ширли Гуд.

"Хотя многие современные тостеры имеют съемные лотки для крошек, большинство людей не чистят их после каждого использования. Это может быть опасно; остатки пищи и грязь внутри могут контактировать с нагревательными элементами, а накопившийся жир также может вызвать задымление или даже возгорание", - подчеркнула она.

Микроволновые печи

По словам Гуд, "микроволновая печь - это замечательная вещь, пока она не перестает такой быть".

Она подчеркнула, что люди могут легко допустить много ошибок, которые могут привести к пожарам и другим несчастным случаям, поэтому во время нагрева пищи важно находиться рядом.

"Использование посуды, не подходящей для микроволновой печи, нагревание продуктов с высоким содержанием жира или масла (особенно попкорна) и неустановление времени приготовления в соответствии с мощностью микроволновой печи могут привести к подгоранию, искрению или даже возгоранию пищи. Всегда лучше оставаться рядом и быть внимательным, когда микроволновая печь работает", объяснила специалист.

Посудомоечные и стиральные машины

Гуд сказала, что обычно можно оставлять эти приборы включенными, когда вы находитесь в другой комнате дома, однако оставлять их включенными на ночь или во время вашего отсутствия дома не рекомендуется.

"Находясь рядом, вы можете решить проблему, прежде чем она усугубится. Эксплуатация этих приборов, когда вы не дома или ночью, когда вы спите, увеличивает риск серьезных повреждений от воды, если что-то пойдет не так, или даже возникновения пожара из-за неисправной электропроводки или неисправного нагревательного элемента", - предупредила эксперт.

