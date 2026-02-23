Стоит рассмотреть вопрос ограничения Telegram, - глава МВД

По словам Клименко, фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через "Телеграм".

Стоит рассмотреть вопрос ограничения Telegram как сети, через которую украинцев вербуют для совершения террористических актов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который отметил, что вопрос закрытия "Телеграма" - это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины, сообщает LB.ua.

Он отметил, что ответ на этот вопрос должно дать и общество.

"Запретить полностью запрещенное невозможно. Ограничить его и обеспечить работу правоохранительных органов, благодаря которой мы сможем уменьшить количество террористических преступлений, – об этом нужно говорить", – сказал Клименко.

По словам министра, фактически половина мероприятий по вербовке украинцев происходит через "Телеграм".

Взрывы во Львове и Николаеве: последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. Погибла 23-летняя полицейская, еще более двух десятков человек получили ранения.

После этого заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове вновь поднимает вопрос о блокировании Telegram и других подобных анонимных платформ.

По ее словам, российские оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

В то же время Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины высказал мнение, что Верещук после заявления о возможном блокировании Telegram "может с таким же успехом поехать в Северную Корею или в Российскую Федерацию, где все блокируется".

Сегодня, 23 февраля, в Николаеве прогремел взрыв, в результате которого пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, вспоминая о Львове, подчеркнул, что "это не совпадение" и что "враг прицельно пытается убивать украинских полицейских".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проверяется версия о террористическом акте.

