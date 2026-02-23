Украинские дроны уничтожили половину резервуаров российской нефтебазы в Великих Луках (видео)

Резервуары с топливом на этом объекте россияне пытались защитить антидроновыми конструкциями.

Украинские беспилотники вывели из строя российскую нефтебазу в Великих Луках Псковской области РФ. Об этом пишет "Милитарный", ссылаясь на Dnipro Osint.

На спутниковых снимках результатов поражения нефтебазы можно увидеть, что половина резервуаров уничтожена.

"Подымились почти все резервуары, половина из них уничтожена", - добавили аналитики.

В "Милитарном" напомнили, что украинские БпЛА нанесли удар по нефтебазе в городе Великие Луки в ночь на 19 февраля.

"Резервуары с топливом на этом объекте россияне пытались защитить антидроновыми конструкциями, однако это не помогло. Под удар попала "Великолукская нефтебаза", принадлежащая ООО "Псковнефтепродукт", - добавили в публикации.

Известно, что на нефтебазе хранятся нефтепродукты, а именно дизельное топливо, бензин и другие виды топлива - для дальнейшей отгрузки и распределения сетью АЗС, а также для поставок предприятиям и транспортным компаниям.

Удары по другим объектам в РФ

Ранее источники УНИАН сообщили, что дроны СБУ поразили важный узел транспортировки российской нефти в Татарстане. Речь идет о главной нефтеперекачивающей станции "Калейкино" вблизи г. Альметьевск в Татарстане.

"СБУ системно работает над сокращением добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", - добавил источник в СБУ.

Также стало известно, что спецназ СБУ устроил "хлопок" на российском химзаводе. Речь идет о заводе "Метафракс Кемикалс", который расположен в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

