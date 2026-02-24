Поля сражений на востоке Украины стали полигоном для испытания новых технологий, - FT

Старый "тыл", где когда-то свободно передвигались транспортные средства с грузами, теперь является мишенью.

Даже в 30 минутах езды от позиций России на востоке Украины, если тебя заметил враг, это может закончиться фатально, пишет Financial Times.

Издание рассказало, что над головой постоянно летают вертолеты, а волоконно-оптические кабели пересекают поля, покрытые кратерами. Пикапы, чтобы защитить от ударов, огораживают колючими металлическими клетками.

Кроме этого, как говорится в статье, в Херсоне над дорогами и больницами натянуты сетки, чтобы защититься от вражеских воздушных целей.

Военные уже не передвигаются на транспортных средствах или пешком, они могут выходить на улицу под покровом темноты и в антитепловых плащах или ждут тумана, достаточно густого, чтобы скрыть ротацию. Как отмечает издание, поставки еды и других вещей для них выполняют с помощью беспилотников, а раненых бойцов иногда вывозят роботами.

Ветеран морской пехоты и основатель Come Back Alive, одной из крупнейших украинских благотворительных организаций, вооружающей украинскую армию, Тарас Чмут называет этот подземный мир "зоной смерти" – местом, где все, что движется, может быть мгновенно уничтожено.

"Война изменилась радикальным образом. И каждый месяц зона смерти увеличивается. Европейцам это все еще трудно понять", - рассказал Чмут изданию.

В материале отмечается, что старый "тыл", где когда-то свободно передвигались транспортные средства с поставками, теперь является мишенью.

"В центре этой новой войны находится дрон с видом от первого лица (FPV) – он кружит над линиями снабжения, выслеживает транспортные средства и наносит удары с разрушительной точностью", – поделилось издание.

В статье говорится, что результатом является почти полный отвод обычного транспорта из ближайшей к фронту боевой зоны.

"В зоне боевых действий, ближайшей к линии фронта, транспорт почти не используется", - отметила пресс-секретарь 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова.

Как рассказало издание, передвижение по дорогам в основном ограничивается плохой погодой – дождем, снегом или сильным ветром – когда видимость ухудшается, а управление дронами и оптикой затрудняется.

"Тысячи километров сеток натянуты над главными автомагистралями, образуя туннели. Эта сетка для дронов предназначена для предотвращения FPV-дронов, которые пикируют на автомобили. Но даже под сеткой автомобили движутся с большим риском", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что поля сражений на востоке Украины стали полигоном для испытания новых технологий смерти и противодействия, разработанных для их нейтрализации.

Как рассказали военные и аналитики, электронная война насыщает фронт, заглушая сигналы и заставляя операторов дронов вступать в соревнование по адаптации.

Отмечается, что Россия все чаще использует способ, как все это обойти. Речь идет о дронах, привязанных к все более длинным волоконно-оптическим кабелям, длина которых в некоторых случаях достигает 40 км.

По данным издания, они не подвержены радиопомехам и часто очень эффективны.

Издание констатирует, что механизированные колонны, которые осуществляли бронированные атаки в первый год полномасштабной войны, ушли в прошлое. Вместо этого солдаты все чаще обращаются к низкотехнологичным средствам защиты.

В частности, военные едут на пикапах с пулеметами и ружьями, чтобы быть готовыми открыть огонь по беспилотникам. Отмечается, что с определенным успехом было применено оружие, которое стреляет сеткой по дронам, превращая солдата в современного гладиатора-ретиария.

Кроме этого, появились и новые тактики нападения. Например, российские войска "несколько дней ползают под антитепловыми накидками". Каждую ночь они перемещаются на десятки или сотни метров, часто парами, пытаясь собрать достаточное количество войск, чтобы контролировать территорию.

Еще были замечены россияне на мотоциклах, квадроциклах, багги и мотороллерах. В статье отмечается, что некоторые из них даже вступали в бой верхом на лошадях.

В то же время, как рассказало издание, Украина пытается загнать как можно больше нападающих в фортификационные сооружения зоны уничтожения.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины рассказали, что российские оккупанты в центре Мирнограда пытаются установить как можно больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить свою беспилотную компоненту. Добавляется, что основные усилия захватчики направляют на взятие позиции таврийских десантников в "клещи". Также враг не оставляет попыток вытеснить украинских бойцов из северной части Мирнограда и его окрестностей. В сообщении указывается, что противник не меняет подходов к ведению боевых действий и продолжает применять тактику малых групп.

Также мы писали, что авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко считает, что Россия не может ежедневно запускать по Украине 1000 "Шахедов", но способна однократно применить такое количество дронов. Романенко привел данные, что страна-агрессор в день производит около 100 дронов-камикадзе. Он прогнозирует, что если Украине удастся реализовать проект антидронового купола, тогда проблему российских "Шахедов" можно будет решить.

